El vídeo de Mar de niebla para sensibilizar sobre los problemas de las personas sin hogar La fundación quiere lograr que el Ministerio de Derechos Sociales instaure de manera oficial un Día Nacional del Sinhogarismo

E. C. Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:05 Comenta Compartir

La Fundación por la Acción Social Mar de Niebla ha lanzado una campaña para sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las personas sin hogar. El objetivo es que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 instaure de manera oficial un Día Nacional del Sinhogarismo.

Para empezar la campaña han editado un vídeo que estrenan este 28 de noviembre y una campaña de recogida de firmas en change.org para convencer al Ministerio.

El vídeo, bautizado como 1º Movimiento: Los Paisajes, «es un primer paso para visibilizar una realidad invisible y sensibilizar a la sociedad sobre cuestiones tan graves como el hecho de que un número, cada vez más alto de personas en situación de sinhogarismo, coexisten con nosotros/as en nuestros barrios, sin que seamos conscientes de ello», explican en un comunicado.

Con este proyecto esperan que tanto instituciones como personalidades públicas se sumen al proyecto y logren al final que se instaure un Día Nacional del Sinhogarismo.

Temas

Gijón