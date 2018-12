Maratón musical a favor de la Asociación de Enfermos de ELA Jueves, 27 diciembre 2018, 03:13

La sala Acapulco del Casino acogerá mañana, día 28, un maratón musical a favor de la Asociación de Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Por un donativo de cinco euros, el público asistente podrá disfrutar de la actuación de Los Drugos, con temas propios; Los Desiempre y Me is an Ocean. Estos dos últimos interpretarán versiones de canciones de décadas pasadas. El concierto dará comienzo a las 20 horas, aunque las puertas se abrirán media hora antes. Las entradas se pueden adquirir allí mismo y también en la librería Paradiso.