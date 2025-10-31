Marcos Morán: «Ayudar a la Cocina Económica es una causa justa y necesaria» El cocinero de Casa Gerardo, y otros cuatro compañeros de la Asociación de Fomento de la Cocina Asturiana, elaborarán el menú de una cena solidaria con la que dotar de fondos al centro de primera acogida para personas en desintoxicación de la Sociedad Gijonesa de Caridad

El presidente de la Sociedad Gijonesa de Caridad, Ignacio Blanco; Sor Asun; el chef de Casa Gerardo Marcos Morán; el voluntario Benito Belver; Guillermino de la Rasilla, coordinador de voluntariado, y Rafael Piñera, director de la Cocina Económica, en el comedor social.

Los usuarios de la Cocina Económica aún se relamen recordando el arroz con leche que el chef de Casa Gerardo, Marcos Morán, les preparó el pasado mes de julio. Era el postre a un menú para trescientos comensales que el cocinero 'estrella Michelin' elaboró para conmemorar los 120 años de la Sociedad Gijonesa de Caridad. La próxima semana volverá a colaborar con la entidad («la gente tiene que conocer todo lo que se hace aquí», afirma). Y esta vez contará con la colaboración de otros cuatro restaurantes de la Asociación de Fomento de la Cocina Asturiana: La Tabla, Casa Tataguyo, el Real Balneario de Salinas y Casa Farpón Asador.

Los cinco prepararán la cena cóctel '120 motivos para ser solidarios' que se servirá el jueves día 5 en la Finca Villa María: fabes con bugre, arroz con lubina, vieiras escabechadas, steak tartar, longaniza, jamón y tablas de quesos... Todo producto asturiano donado por empresas y entidades que son colaboradoras habituales de la Sociedad Gijonesa de Caridad y otras que han decidido aportar su granito de arena para la ocasión.

Habrá además música en directo y una subasta y rifa de regalos tan suculentos como una comida para dos en cada uno de los diez restaurantes que integran la Asociación de Fomento de la Cocina Asturiana. Morán y todo el equipo que participa en la organización de la cena solidaria seguirán hasta el miércoles recogiendo aportaciones de empresas y entidades para la subasta. «Ayudar a la Cocina Económica es una causa justa y necesaria. La única excusa para no ayudar es no querer», afirma rotundo el chef de Casa Gerardo.

Más de 15.000 euros

Aunque no se han marcado un objetivo, entre lo que se recaude con el precio de la cena (75 euros) y la rifa cuentan con superar los 15.000 euros. También hay una fila cero en la que realizar donaciones. «Todo esto es una acción ciudadana». El resultado de la unión de esfuerzos de «empresas y ciudadanía que se juntan para ser solidarios», destacan Marcos Morán y el presidente y el director de la Sociedad Gijonesa de Caridad, Ignacio Blanco y Rafael Piñera, respectivamente.

Todo lo recaudado se destinará a sostener otro de los proyectos que, además del comedor social, depende de la Asociación Gijonesa de la Caridad: su centro de primera acogida para personas en proceso de desintoxicación; un piso con capacidad para quince usuarios que ahora mismo tiene once plazas ocupadas. «Es un recurso puente entre la calle y una comunidad terapéutica», explica Guillermino de la Rasilla, coordinador de voluntariado, sobre un recurso que cuenta con más de veinte años de historia y que además trabaja estrechamente con la UTE de la cárcel de Asturias ya que atiende a reclusos que siguen procesos terapéuticos en prisión cuando estos tienen permisos penitenciarios y también cuando, una vez cumplida la condena, están en proceso de reinserción.

La actividad de la Sociedad Gijonesa de Caridad se sostiene gracias en un 50% a subvenciones públicas (principalmente del Ayuntamiento de Gijón) y en otro 50% a las aportaciones de socios, los donativos de particulares y empresas y las donaciones de supermercados. «Pero todos los años tenemos déficit», comenta Ignacio Blanco, sobre todo en el proyecto del piso de primera acogida, al que irá íntegra la recaudación de la cena solidaria de la próxima semana.

'120 MOTIVOS PARA SER SOLIDARIOS' Día, hora y lugar. Jueves 6 de noviembre a las 20.30 horas en la Finca Villa María.

Precio. 75 euros. Las entradas están a la venta en la web de Gustatio Eventos.

Menú. Elaborado por los chefs de los restaurantes Casa Gerardo, Real Balneario de Salinas, La Tabla, Casa Farpón Asador y Casa Tataguyo, de la Asociación de Restaurantes Fomento de la Cocina Asturiana.

Fila cero. Se pueden hacer donaciones mediante trasferencia al número de cuenta del Santander ES40 0049 0868 1120 1001 7364, con el concepto «Fila 0 cena solidaria».

