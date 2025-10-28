El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La enfermera María Ablanedo junto con el diploma acreditativo E. C.

María Ablanedo, enfermera del Hospital de Cabueñes, premiada en el II Congreso Nacional de Educación Terapéutica en Diabetes

El trabajo se ha realizado en el marco de la colaboración con el Proyecto Care4Diabetes de la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitario

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 17:54



El Hospital Universitario de Cabueñes de Gijónestá de enhorabuena. La enfermera María Ablanedo, de la Unidad Metabólica, ha sido premiada en el II Congreso Nacional de Educación Terapéutica en Diabetes. El evento se ha celebrado en Madrid los días 24 y 25 de noviembre.

El trabajo, que se ha realizado en el marco de la colaboración con el Proyecto Care4Diabetes de la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitario bajo el título 'Impacto del uso de sistemas de monitorización continua de glucosa como herramienta educativa entro de un programa estructurado de estilo de vida para diabetes tipo 2'.

Desde el centro hospitalario han señalado que trabajos como el de Ablanedo «reflejan el compromiso de nuestros profesionales con la mejora de la atención y la educación en la salud».

