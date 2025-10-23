El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Candelaría Pereira, Sonia Peña, María Mitre y Sonia Monestina, este miércoles, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón. Damián Arienza
Presupuestos de Gijón 2026

María Mitre, concejala de Hacienda: «Las cuentas son una apuesta firme por el futuro de Gijón, con atención al día a día»

La concejala de Hacienda aseguró que el presupuesto general para 2026 garantiza «la suficiencia financiera del Ayuntamiento»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:14

Comenta

«Pese a la regla de gasto impuesta de manera injusta por el Gobierno central, hemos logrado configurar unos presupuestos que permitirán a Gijón completar la mayor transformación de los últimos 50 años». Esta es la estimación general que María Mitre, concejala de Hacienda, hizo ayer del presupuesto general para 2026, que alcanza un total de 309,990,900 euros y refleja un crecimiento respecto al de este año del 2,12%.

«Con partidas importantes, se reflejan los proyectos llamados a marcar el Gijón del futuro. Son unas cuentas que combinan esta apuesta firme por el futuro de esta ciudad con la atención a las cuestiones del día a día», añadió la edil de Foro. Mitre concluyó que son «son unos presupuestos ambiciosos, pero realistas, para que Gijón lidere sin dejar a nadie atrás». En el análisis de las cuentas, garantizó «la suficiencia financiera, el cumplimiento de las reglas fiscales y la estabilidad presupuestaria».

