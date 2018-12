Mariano Marín se ofrece para «luchar por la Alcaldía», entre las críticas de Pablo González Marín atiende a los medios, con González al fondo. / JORGE PETEIRO El portavoz municipal le reprochó que aprovechara el brindis de Navidad del PP para postularse como candidato. «Es un error. Toca trabajar y callar» IVÁN VILLAR GIJÓN. Sábado, 22 diciembre 2018, 03:14

«Soy presidente de la junta local de Gijón, durante tres años he sido portavoz municipal y he sido delegado del Gobierno. Siempre he estado a disposición del partido allí donde el PP estimó que podía ayudar o aportar más. Y si se da el caso de que el partido y mis compañeros consideran que soy la persona idónea, evidentemente estaría dispuesto a luchar por la Alcaldía de Gijón en las listas electorales». Mariano Marín se postulaba ayer con estas palabras como candidato del PP de cara a los comicios de mayo, a la espera de que, previsiblemente a mediados de enero, el partido haga oficial quién liderará la candidatura municipal de los gijoneses en la ciudad. Lo hacía durante su comparecencia ante los medios previa al tradicional brindis de Navidad del PP de Gijón, en presencia de los tres concejales del grupo municipal -Pablo González, Sofía Cosmen y Manuel del Castillo- y, entre otros miembros del partido en la ciudad, los presidentes de Nuevas Generaciones en Gijón y en Asturias, Carlos Álvarez y Andrés Ruiz. «Yo estoy dispuesto, siempre y cuando el partido y mis compañeros consideren que soy la persona adecuada», reiteró. Entonces el ambiente era relajado, entre copas de sidra brut y un pequeño pincheo a base de quesos y embutidos. Pero apenas tres horas después la tensión acumulada estalló en las redes.

«Al margen de que a mis compañeros siempre les deseo la mejor de las suertes con sus legítimas aspiraciones, esta autopostulación me parece un error», publicó el portavoz del grupo municipal, Pablo González, a quien un grupo de militantes reclaman como candidato. Recordó que «en la actual situación los populares debemos dejar decidir a nuestro presidente, Pablo Casado, centrándonos en cumplir con nuestro trabajo lo mejor posible, sin más historias».

Pero el edil fue más allá, apuntando que «no me gusta que me utilicen». A este respecto, indicó que «yo no sabía nada de esta postulación y no quiero formar parte de la misma». Añadió que «cuando lo haga, respaldaré plenamente la decisión que tome sobre las candidaturas Pablo Casado, porque es nuestro presidente y le hemos votado para que desarrolle un nuevo proyecto político. Mientras tanto, toca trabajar y callar». El mensaje de González recibió el respaldo de varios miembros del PP gijonés. Incluso entró al debate el exconcejal Francisco Cubiella -ahora en Ciudadanos-, señalando a Marín como «de la escuela 'cherinista' en el partido del 'se hace lo que yo digo'».

Un centro-derecha unido

En su intervención durante el brindis, Marín se refirió por otra parte a las llamadas a la confluencia con Foro. «Lo que necesitan Asturias y Gijón es salir del socialismo y lo que tenemos que hacer es aunar fuerzas para conseguir una mayoría de centro-derecha. Pero entiendo que desde Foro no hay ningún interés». Sobre la progresión electoral de Vox, señaló que «hoy por hoy no me preocupa».