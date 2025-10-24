El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Mariano Marín regresa a la Junta Local del Partido Popular de Gijón. E. C.

Mariano Marín vuelve a la Junta del PP de Gijón por decisión de Andrés Ruiz

El ex presidente local regresa cinco años después al órgano de dirección

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:40

Comenta

Mariano Marín regresa a la Junta Local del Partido Popular de Gijón. El actual presidente del PP local, Andrés Ruiz, decidió la vuelta de ... Marín al órgano de dirección del partido y así lo comunicó en la última reunión. Marín vuelve a formar parte de la política gijonesa tras dimitir como presidente y darse de baja como afiliado en 2021. Según explicó entonces a EL COMERCIO, «tomé la decisión después de la campaña de acoso y derribo a la que ha fui sometido». El ex delegado del Gobierno achacó entonces esta situación «por las descalificaciones recibidas por parte de la dirección regional, y en concreto de Teresa Mallada».

