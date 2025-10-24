Mariano Marín vuelve a la Junta del PP de Gijón por decisión de Andrés Ruiz

Mariano Marín regresa a la Junta Local del Partido Popular de Gijón. El actual presidente del PP local, Andrés Ruiz, decidió la vuelta de ... Marín al órgano de dirección del partido y así lo comunicó en la última reunión. Marín vuelve a formar parte de la política gijonesa tras dimitir como presidente y darse de baja como afiliado en 2021. Según explicó entonces a EL COMERCIO, «tomé la decisión después de la campaña de acoso y derribo a la que ha fui sometido». El ex delegado del Gobierno achacó entonces esta situación «por las descalificaciones recibidas por parte de la dirección regional, y en concreto de Teresa Mallada».

Marín fue elegido concejal en las elecciones de 2015 y fue portavoz del PP local hasta marzo de 2018 cuando dimitió para sustituir a Gabino de Lorenzo como delegado del Gobierno en Asturias, cargo que ejerció apenas cuatro meses mientras seguía siendo presidente del PP local, cargo que ostentó hasta el 15 de enero de 2021. Ahora, casi cinco años después de su marcha, Álvaro Queipo se encuentra al frente del PP regional y Andrés Ruiz del PP Local. Ha sido este último quien ha recuperado su figura «y su experiencia para estar de nuevo en la junta local. Siempre he pensado que los ex presidentes deberían estar en este órgano de dirección y con la designación de Marín dejo claro esta postura», afirmó Ruiz, según ha podido saber este medio.

Marín aseguró públicamente cuando se fue que «mucho tendrían que cambiar las cosas para volver». Fuentes de la dirección del PP local consultadas explican que el nombramiento se enmarca «en una recuperación de personas de todas las sensibilidades», aseveran.