'El Mariñán' apaga su voz Luis Cuervo, 'El Mariñán', en plenitud vocal en una actuación. / E. C. Fallece a los 69 años Luis Cuervo, cantante de Los Desiempre y autor de la exitosa canción gijonesa 'Muiles en el Piles' | Quienes compartieron escenario con él en varios grupos, desde la década de los 60, le rendirán un homenaje en el Savoy el 23 de septiembre M. MORO / A. AUSÍN GIJÓN. Viernes, 13 julio 2018, 01:20

Luis Cuervo, 'El Mariñán', cantante de Los Desiempre y autor del célebre hit sidrero 'Muiles en el Piles', apagó ayer su voz para siempre a los 69 años. Heredó el apodo de su abuela, La Mariñana, que fue fundadora hace sesenta años de la compañía asturiana de baile Les Mariñes. Vendió coches Seat y tuvo un taller de chapa, pintura, mecánica y electrónica hasta su jubilación.

Viudo y padre de dos hijos, se labró desde muy joven un nombre propio en la música local como integrante de recordados grupos como Los Piper's, Los Surcos -que gozaron de gran popularidad en la hoy clausurada discoteca El Jardín- y Los Sonys, con su inseparable amigo Nacho Alonso. Sin embargo, la agrupación que le mantuvo en la brecha musical durante los últimos tres lustros fue Los Desiempre, versionando con sello propio temas de los sesenta.

Hace menos de dos años relataba en estas mismas páginas como se le ocurrió la letra de 'Muiles en el Piles', «un rock playu pa pasalo bien» que nació a partir de una provocación amistosa.

«¿Que cómo se me ocurrió? Pues mira, taba cantando 'Proud Mary' en el 985 y uno me dijo en plan cachondo: 'Vaya inglés de mierda'. Entonces, sobre la marcha, después de decirle que el suyo era de Oxford, cambié el estribillo «rolling' in the river» por «muiles en el Piles» y le pregunté: ¿Te gusta más así?». Ocurrió hace cosa de un año y enseguida se dio cuenta de que había parido algo importante. «Coño, ¡qué bien queda!», se dijo.

Un mes después, en El Andén, el otro bar de cabecera del grupo, se completó el alumbramiento. Al igual que hiciera el líder de Zapato Veloz cuando escribió 'Gijón del alma' sobre una servilleta de papel, Luis Cuervo tomó la suya y, sobre la marcha, remató las estrofas que transformaban el tema de los Creedence, también cantado por Tina Turner, en un alegre batiburrillo de muiles, cento-llos, angules y nutries.

El célebre tema gestado a partir de 'Proud Mary' se volvió viral en la redes sociales con miles de visionados. 'El Mariñán', orgulloso de la repercusión de su hit sidrero, aseguraba socarrón que le cantaban 'muiles' en los semáforos.

Botánico y Savoy

El resto de integrantes de Los Desiempre quisieron rendir tributo ayer a 'El Mariñán' ensayando en el local de la calle Severo Ochoa como hicieron tantas veces en su compañía. Nacho Alonso, Gonzalo 'El Pifu', Marta Álvarez, y Fernando Martínez le prepararán el homenaje que se merece sobre los escenarios el próximo 23 de septiembre en el Savoy. Invitarán en esa fecha, que ya tenían cerrada hace tiempo con Javi Savoy, a que suban a tocar con ellos todos aquellos que compartieron alguna vez grupo musical y vivencias con Luis Cuervo desde la década de los sesenta del pasado siglo. La Noche de los Fuegos Los Desiempre también le tendrán muy presente en su actuación conjunta con Son del Carmen en el Botánico. Sus más allegados destacan de Luis Cuervo que «era muy buena persona, además del rey de la fiesta». Una enfermedad que le fue detectada hace medio año fue minando su salud hasta el fatal desenlace de ayer.

El tanatorio de Cabueñes acogerá hoy, a las cuatro de la tarde, la celebración de la palabra en su memoria.