Mario Suárez deja en el aire su candidatura a las primarias en plena crisis de Podemos Mario Suárez, ayer, en la reunión derl Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Xixón, entre Daniel Fernández y Antón Caamaño. / J. PAÑEDA El Consejo Ciudadano analizó la marcha de David Alonso entre la «sorpresa» y críticas de «deslealtad» por ocultar su disidencia como edil M. MORO GIJÓN. Martes, 15 enero 2019, 03:15

«No tengo decidido a día de hoy si me voy a presentar». El portavoz municipal de Xixón Sí Puede y secretario general de Podemos Xixón, Mario Suárez del Fueyo, dejó ayer en el aire su concurrencia a las primarias para optar de nuevo ser cabeza de lista de la formación moderada el 26-M. Según explicó, hasta el viernes o el sábado no disipará unas dudas que sostiene que vienen de atrás y no de la actual crisis abierta en el partido tras la sorpresiva marcha del concejal David Alonso a un nuevo partido de izquierdas de ámbito local. Una salida que se suma al descontento público de otra edil, Estefanía Puente, por el funcionamiento interno del partido y a la anterior dimisión de otra edil, Verónica Rodríguez, tras el fracaso del último intento de moción de censura contra Foro.

«En septiembre ya ofrecí la cabeza de lista a una persona independiente en pro de la confuencia. Sigo pensando que en este momento hay que valorar quién es la persona más adecuada para ganar Xixón, independientemente de la dimisión de alguien que ya no está en Podemos», remarcó. En cuanto a Puente, incidió en que ésta ha hecho un crítica al funcionamiento de la organización, opinión que ya había manifestado en algún momento anerior.

Con todo, el dirigente local de Podemos reconoció que estas dos circunstancias han contribuido «relativamente» a su incertidumbre acerca de presentarse o no a unas primarias que arrancan mañana con las preinscripción de candidaturas y se prolongarán hasta principios de febrero. También defendió que «tiene que ser entre todos» donde se trate de resolver estas desavenencias sin olvidar que «por encima de las personas hay un proyecto colectivo».

Precisamente, el Consejo Ciudadano Municipal analizó ayer por la tarde en la sede de la calle Mieres la situción creada tras la marcha de David Alonso. La sensación unánime fue de «soprresa», pues el edil saliente nunca había expresado desacuerdos o disidencias en ese foro. El sector crítico vinculado a Verónica Rodríguez criticó la «operación desleal» de Alonso de montar un nuevo partido a la vez que era concejal.