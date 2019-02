Mario Viñuela 'encuentra' una nueva banda sonora Mario Viñuela frente al piano, en su estudio. / PALOMA UCHA El músico gijonés publica su disco 'Serendipia', en el que continúa creando ambientes a través de su piano | Su tema 'Pienso, luego existes' fue elegido para la serie americana 'Heridas abiertas' de HBO tras conocerlo en plataformas digitales JOSÉ LUIS RUIZ Lunes, 11 febrero 2019, 05:59

El proceso creativo no sigue unas reglas fijas, cada artista busca su camino y experimenta nuevas formas. En este caso, Mario Viñuela ha optado por 'encontrarse' con los temas de su nuevo disco 'Serendipia'. «Es el hallazgo inesperado de algo, cuando buscas una cosa y encuentras otra, o cuando no buscas nada y encuentras algo con lo que no contabas», describe.

Hay muchos tipos de metodologías para la composición musical, partiendo de una estructura o de una clave. «En mi caso, cuando compongo, me propongo tocar sin esperar nada. Voy tocando cosas y según lo que me va sugiriendo la música, avanzo. Es como un guion de cine, el personaje evoluciona pero no puede hacerlo en base a unas estructuras predefinidas. Lo interesante es que se encuentre con estímulos internos y externos que le van cambiando», explica.

El compositor gijonés ha apostado en 'Serendipia' por un método diferente de grabación. «Quería probar algo más orgánico. La mayoría de los temas los hemos grabado con el piano y las cuerdas a la vez, algunos a una única toma», admite.

El disco lo grabaron en dos días en su estudio y el productor era Fernando Marín, de Oviedo. «Con el que ya trabajé hace años y tiene mucho gusto para sonorizar instrumentos acústicos», afirma. Curiosamente, en esa búsqueda de lo 'orgánico' se incluyen los ruidos que normalmente se intentan evitar. «Me gusta mucho que se escuchen respiraciones, ruidos de sillas que crujen, los mecanismos del piano, todo eso lo hace más humano».

'Serendipia' es su disco número 17, y al igual que los anteriores se publica solo en plataformas digitales. «La idea clásica de los discos es hacer un disco, una fecha de salida, una gira y venderlos. Eso le funciona a los músicos famosos. Prefiero distribuirlo yo mismo».

Música para HBO

Así consiguió el año pasado que se fijara en él la supervisora musical Susan Jacobs e incluyera su tema 'Pienso, luego existes' en la banda sonora de la serie de HBO 'Sharp objects', 'Heridas abiertas' en España. También hizo la banda sonora de la serie 'Aquí el paraíso' junto a sus dos secuelas, la serie 'Detectives' e 'Inazuma eleven go-opening'. Su participación en largometrajes pasa por 'El signo de Caronte', protagonizada por Rubén Cortada y en teatro por 'Todo el tiempo del mundo'.