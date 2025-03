Martín cree que la diferencia de precio «será más de 67 millones»

I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 6 de junio 2020, 00:20 Comenta Compartir

«La polémica sobre la ubicación de la estación, con una diferencia de 280 metros, es absurda. El debate fundamental que debemos tener es el de la movilidad y lo que será fundamental para organizarla es el metrotrén, que es una estación lineal con seis paradas. Va a haber centralidad, no solo a un punto el centro, sino a varios», defiende el concejal de Medio Ambiente y Moviliad, Aurelio Martín, quien destaca que el 90% de los usuarios de la estación serán viajeros de cercanías que, por tanto, podrán continuar directamente su trayecto a través del túnel que cruzará la ciudad de oeste a este. «Dónde se ubique es circunstancial, porque fundamentalmente hablamos de los andenes para los trenes de largo recorrido», añade.

Hecha esta puntualización, el portavoz de IU pide a los críticos con la opción de Moreda darse «un baño de realidad». Primero, porque «toda construcción subterránea está llamada a tener unos sobrecostes mucho mayores de los que da un estudio informativo», para lo que pone como ejemplo lo ocurrido con la variante de Pajares, el pozo de tormentas de Hermanos Castro o el túnel para la integración ferroviaria del AVE en León «que ya va por el doble del coste».

En el caso del proyecto para el Museo del Ferrocarril, «donde estamos hablando de meter playas de vías a 8 y a 21 metros bajo tierra y una estación de autobuses subterránea en una zona geológicamente compleja», cree que la diferencia de costes respecto a Moreda «será sustancialmente mayor que los 67 millones que señala el estudio informativo». Añade que «sería un error no tener en cuenta la situación del COVID-19, que va a marcar mucho las prioridades y la capacidad de inversión de las administraciones». Advierte de cómo antes de la crisis «Fomento ya nos dijo que no había dinero para encajar el vial de Jove, que eran 130 millones, no los 800 del plan de vías. Creer que ahora esto tendrá fácil encaje presupuestario es no vivir la realidad».