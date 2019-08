Martín fía la regulación de los patinetes a una ordenanza que estará «en un año» Aurelio Martín y Cosme García, a la derecha, con representantes del Foro de la Movilidad. / C. SANTOS Añade que «si de repente tenemos cinco mil, igual se toman medidas antes», aunque recuerda que también la DGT trabaja ya en una normativa estatal I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 7 agosto 2019, 01:48

El portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, estrenó ayer sus nuevas competencias como concejal de Medio Ambiente y Movilidad con una reunión con representantes del Foro de la Movilidad, gesto que según indicó responde a «la importancia que le queremos dar» a ese órgano, que consideró «fundamental para desarrollar una movilidad sostenible y con participación de la ciudadanía». El edil confió en que a lo largo del mandato «haya complicidad y sintonía» con ese foro, que agrupa a más de 80 entidades, desde taxistas, transportistas y comerciantes hasta colectivos vecinales, ciclistas y ecologistas.

Martín, que estuvo acompañado en ese encuentro por el nuevo director general de Medio Ambiente y Movilidad, Cosme García, manifestó a la salida su deseo de que el nuevo Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura (PIMSS), que hace unos meses fue rechazado por el Principado ante la falta de un documento ambiental que no era exigible cuando comenzó su tramitación, pueda estar aprobado en un plazo de un año. Y para esa misma fecha confía en tener lista una renovada ordenanza de movilidad «que recoja los nuevos fenómenos que existen en la ciudad y que este verano estamos viendo con claridad».

El edil se refirió a vehículos como los patinetes eléctricos, «que somos conscientes que debemos regular». Y si bien señaló que lo coherente sería hacerlo en el marco de esa nueva normativa municipal, «si de repente vemos que tenemos cinco mil andando por la ciudad, a lo mejor debemos tomar medidas antes. Esperemos que la situación no nos desborde hasta contar con esa ordenanza». Añadió no obstante que es previsible que antes de esa fecha «la Dirección General de Tráfico siente unas bases mínimas para este tipo de vehículos, para los que ahora la legislación es muy abierta». En su opinión una normativa estatal sería lo más lógico, «porque no tiene sentido que en Gijón un patinete pueda ir por donde quiera y en Madrid lo contrario».

El presidente del Foro de la Movilidad, Manuel Cañete, destacó que este es precisamente uno de los asuntos a los que «no dejamos de darle vueltas, porque el futuro nos está atropellando por todos lados». Apuntó que «el mensaje que tiene que calar es que las aceras son para los peatones. Y cualquier otro elemento, como algunos patinetes o motos eléctricas, incluidas verdaderas 'harleys', tendrán que ir por los viales adecuados». Añadió que aparte de la legislación que prepara la DGT ya existen recomendaciones en este sentido por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Red de Ciudades por la Bicicleta.

Más allá de los patinetes de uso particular, Cañete se refirió también a la aparición de empresas de alquiler que utilizan como base para estos vehículos los aparcabicis. «Esos elementos los ha pagado el Ayuntamiento con dinero público para que se aparquen las bicicletas, no para dedicarlos a vehículos privados».

En lo que respecta al Plan de Movilidad, Aurelio Martín recordó que «no partimos de cero» y destacó el «buen trabajo» realizado a lo largo del pasado mandato por el Foro de la Movilidad para consensuar un documento del que «sirve casi todo». No obstante, el concejal agregó que es previsible que haya que cambiar algunas cuestiones en cumplimiento de lo que determine el documento de impacto ambiental. Asimismo destacó la necesidad de «coordinar» su contenido con los ejes y objetivos que fije el plan de movilidad que está realizando también el Principado para el ámbito regional. «Es normal que ambos documentos guarden coherencia», subrayó.

Semana de la Movilidad

Así, aunque «tenemos un buen plan» como punto de partida, «vamos a intentar redondear algunas cosas, siempre de forma participativa. No significa cambiarlo, sino mejorarlo. Y siempre desde la premisa de que los objetivos y características de este borrador nos sirven». También Manuel Cañete incidió en que el plan que se puso el pasado mandato sobre la mesa «tiene unas líneas bien marcadas sobre áreas de actuación, prioridades o velocidades, sobre las que no vamos a dar más vueltas».

Con independencia de la fecha de aprobación del plan, el concejal de Movilidad no descartó que «algunas medidas que se consideren prioritarias» puedan ponerse en marcha incluso antes. «La voluntad es trabajar en mejorar la movilidad desde ya», dijo. En la reunión también se habló de los planes del Ayuntamiento para la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará en todo el continente del 16 al 22 de septiembre. «Nos coge un poco el toro, pero ya tenemos un primer boceto».