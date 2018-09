Martínez Salvador acusa al PP de «querer privatizar la promoción turística» Jesús Martínez Salvador, durante una presentación en el Ayuntamiento. / HUGO ÁLVAREZ Recuerda que «el objetivo de Divertia no es generar un beneficio económico directo. No han entendido nada» I. V. GIJÓN. Martes, 4 septiembre 2018, 03:33

El concejal de Turismo, Deporte, Festejos y Juventud, Jesús Martínez Salvador, manifestó ayer su «preocupación por las intenciones que subyacen» tras las críticas del PP al funcionamiento de Divertia y consideró que si esa formación gobernara en Gijón «quizá privatizaría la promoción turística y otros servicios públicos, algo que choca frontalmente con el modelo de Foro, en el que se potencian las empresas municipales y se mejora su gestión». Destacó que, en concreto, Divertia «cuesta al Ayuntamiento entre dos y tres millones de euros menos de lo que costaban por separado las tres empresas municipales que engloba (Teatro Jovellanos, Jardín Botánico Atlántico y Sociedad Mixta de Turismo)». Desde la fusión, de hecho, se han ahorrado, según el edil, «más de diez millones de euros que se invierten en políticas sociales y de empleo, promoción económica e inversiones».

Martínez Salvador consideró que «una vez más el PP hace declaraciones fuera de tiempo, desinformadas y desacertadas» y recomendó al diputado regional José Agustín Cuervas Mons, quien identificó la gestión de la empresa municipal con la de los «chiringuitos socialistas», que «se abstenga de venir a dar lecciones a Gijón». El concejal se manifestó «sorprendido y desconcertado» por las declaraciones del diputado del PP y del presidente local del partido, Mariano Marín, en las que se referían a que Divertia no tiene un resultado económico positivo. Recordó que la empresa municipal «realiza promoción turística, organiza unos festejos gratuitos que disfrutan vecinos y visitantes, consigue que Gijón tenga el mejor verano del norte de España, gestiona el Teatro Jovellanos y el Jardín Botánico y organiza el Festival Internacional de Cine. Si ellos piensan que con ese modelo de gestión y de promoción el objetivo es generar un beneficio económico directo, es que después de tantos años no han entendido nada. Puede ser desconocimiento, porque es cierto que no tienen ninguna experiencia de gobierno en Gijón».

En este sentido, remarcó que «un servicio público como el que ofrece Divertia no se puede cuantificar en términos netamente económicos, sino como una inversión que revierte directamente en la ciudad y en muchas empresas del sector».

«Desde la fusión se han ahorrado más de diez millones de euros para otras políticas»

Fusión con Cultura

La semana pasada, tras un informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se apuntaban varios incumplimientos en materia de personal, contratación, financiación y concesión de ayudas, el presidente del PP de Gijón planteó la fusión de esta entidad con la Fundación Municipal de Cultura «para evitar duplicidad de procedimientos y estructuras y el solapamiento de actividades. «Ha llegado el momento de plantearse qué hacer con esa empresa municipal», señaló Mariano Marín, quien añadió que aunque la idea de su creación en 2014 «no era mala», con el tiempo «hemos constatado que su gestión ha sido nefasta».