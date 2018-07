En marzo de 2017 se conoció el estado del edificio derrumbado Miércoles, 25 julio 2018, 02:58

El Ayuntamiento tenía constancia de que el edificio derrumbado en la madrugada del domingo se encontraba en estado de abandono desde marzo de 2017. No obstante, no fue calificado en ruina total ni parcial -según informó ayer el portavoz del gobierno municipal, el único edificio actualmente declarado en ruina en Cimavilla es el edificio del Escocia, en la calle Vicaría, 3-. Se tomaron medidas como tabicar la planta baja para impedir el acceso y se comenzó a requerir al propietario a proceder a la limpieza del inmueble, así como la eliminación de las instalaciones ilegales y el cierre de los huecos. No obstante, el titular del inmueble se encontraría fuera de Europa, aparentemente en Australia. Ayer se valló el perímetro del edificio derrumbado.