«La masonería femenina es aún una adolescente» Nuria Fuertes, en el Antiguo Instituto. / CAROLINA SANTOS Rechaza cualquier parecido con las sectas, donde «es muy fácil entrar y muy difícil salir», mientras en su caso lo define justo al contrario. Nuria Fuertes Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de España MARLA NIETO GIJÓN. Sábado, 30 noviembre 2019, 01:59

La Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de España, Nuria Fuertes (Barcelona, 1952), resolvió ayer, en el Antiguo Instituto, algunas dudas sobre el discreto mundo de la masonería. En concreto, se centró en el papel de las Logias femeninas a lo largo de la historia y hasta la actualidad.

-¿De qué manera enfoca el mundo la masonería?

-Emprendes un camino que sigues a través de unos ritos y de unos símbolos que te hacen reflexionar sobre todo. Pretendemos cambiar a la persona, hacer que piense, reflexione, tenga opinión propia y, así, pueda crecer y ser mejor tanto moral como intelectualmente.

-¿A través de qué método?

-Llevamos a cabo rituales. En nuestros encuentros, las 'tenidas', siempre alguien puede encontrar una idea nueva que le pueda hacer pensar diferente. La masonería te cambia la actitud. Por ejemplo, no fomentamos el diálogo porque consideramos que entre dos personas puede dar lugar a un enfrentamiento. Sin embargo, sí abogamos por el debate, porque enriquece. Hay un turno de palabra, tú lanzas tu opinión y el que no la comparta no va a decirte que no, simplemente aportará su idea.

-¿Por qué la gente dice que la masonería es una secta?

-Se quivocan. Hay una diferencia muy clara: en las sectas es muy fácil entrar y muy difícil salir. En la masonería lo más sencillo es salir, solo tienes que firmar una carta de dimisión. Pero para entrar debes pasar unas entrevistas y has de reunir ciertos requisitos. Si consideran que no eres la persona adecuada a nivel de calidad humana, no aprobarían tu entrada.

-¿Cómo ha evolucionado la masonería femenina en el tiempo?

-Hemos extendido nuestra visión en muchos sitios. En España somos un adolescente, solo tenemos quince años. Pero, por ejemplo, las francesas han transmitido sus ideales por muchas partes del mundo.

-¿Cuáles son los mayores logros que han alcanzado?

-Estamos orgullosas de conseguir que cada vez más mujeres quieran instruirse culturalmente y que pretendan mejorar como personas. La sociedad necesita respetarse. Tenemos que demostrar que todos estamos en el mismo camino y que cada uno tiene su estilo de vida. Todo sería muy distinto.