Máxima tensión por un fuego descontrolado en el Monte Areo, en Gijón Los bomberos trabajan de forma exhaustiva para intentar acotar las llamas mientras la Policía Local empieza a desalojar a los vecinos del entorno

Máxima tensión por un incendio en el Monte Areo, descontrolado por las fuertes rachas de viento que azotan la región. Bomberos de Gijón y de Asturias trabajan de forma exhaustiva para intentar acotar las llamas mientras la Policía Local desaloja a los vecinos del entorno, alojados en el polideportivo de Monteana.

La alcaldesa Carmen Moriyón preside el comité de crisis que se ha establecido en la Policía Local para determinar los siguientes pasos a seguir. Al parecer, las llamas ya habría afectado a una nave industrial y se encuentran muy cerca de las viviendas.

Los bomberos habían estado trabajando en el Monte Areo en los últimos días después de que se registrasen varios focos, supuestamente intencionados. Fue incluso necesario el helicóptero de Bomberos de Asturias para descargar agua en zonas sin acceso a pie.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha activado en fase de emergencia en SITUACIÓN 1, el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

Efectivos de Bomberos se encuentran actuando de cara a detener el avance de las llamas. Agentes de la Policía Local están desalojando a las personas con viviendas en la zona del Camín de la Melendrera y dirigiéndolas hacia el colegio de Monteana. Hay entre 45 y 50 personas desalojadas. También se ha cortado el tráfico en la zona más próxima a la falda del Monte Areo.

«Estamos recogiendo cuatro cosas para irnos y tenemos que dejar aquí a los animales…», lamenta una vecina de Monteana mientras apresuradamente hacía una bolsa con lo básico. Los vecinos se están concentrando en el colegio y en los alrededores.

La Policía Local está llevando comida y colchones para que los desalojados puedan pasar la noche en el colegio de Monteana.