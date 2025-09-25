MAYCA, el secreto mejor guardado del chocolate de Gijón La cafetería-chocolatería, fundada en 1972 mantiene intacta la esencia de sus fundadores, combinando tradición y nuevos aires

En pleno corazón de Gijón, junto a la plaza del Seis de Agosto, la Chocolatería-Cafetería Mayca forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Fundada en abril de 1972 por Manuel Rodríguez y Cándida Suárez, pronto se convirtió en un referente para los amantes del chocolate con churros, tanto en las celebraciones familiares como en citas tan especiales como la Nochevieja o los desayunos de Año Nuevo.

Desde 2006, el negocio está en manos de Carmelo Ramos, quien, junto a su mujer, Begoña Rañón, y sus hijas, Esmeralda y María, continúa una tradición que combina la esencia de siempre con nuevos aires familiares. Con su receta propia de chocolate puro y una clientela fiel, Mayca sigue siendo punto de encuentro imprescindible en la ciudad, compartiendo protagonismo con Coppelia, el negocio anexo de helados y turrones artesanos que completa la oferta de la casa.

En esta entrevista, Carmelo Ramos comparte con nosotros recuerdos, retos y proyectos de futuro en torno a una de las cafeterías más queridas de la ciudad

-¿Qué recuerdos destacaría de la historia de este local tan emblemático?

-Yo llevo trabajando en la cafetería desde hace aproximadamente 35 años, y desde entonces ha cambiado mucho. Hace unos 25 se hizo un gran cambio. La churrera estaba en la entrada, había grandes colas en la calle para comprar churros para llevar. Se amplió la cafetería, haciendo una gran reforma y habilitando la parte superior. De esta forma la capacidad del local se duplicó.

-Tras la jubilación de los fundadores, usted asumió la gerencia en 2006. ¿Qué le motivó a dar este paso y cómo vivió ese momento de transición?

-Llevaba mucho tiempo trabajando de camarero y conocía el funcionamiento del negocio. Me ofrecieron la oportunidad de llevar el negocio y acepté. Es un producto que me gusta, y tenía buena buena relación con los fundadores, me enseñaron todo lo que sé.

-¿Cuál diría que es la esencia o el «secreto» para mantener vivo un negocio tan ligado a la tradición gijonesa durante más de 50 años?

-Mantener la tradición del chocolate y los churros, y la calidad de la materia prima, que aunque cada vez es más difícil por el elevado coste de los productos intentamos que el producto siga teniendo la misma calidad. No solo el chocolate y los churros, que, por supuesto son artesanos, sino que también tenemos en cuenta que productos como por ejemplo el café sea el de mayor calidad. Para seguir manteniendo vivo el negocio también nos toca modernizarnos. Hemos adquirido maquinaria nueva (churrera, amasadora...), de la última tecnología, que hace que el producto siga teniendo la misma calidad y que el trabajo para desarrollarlo sea más cómodo.

-El chocolate con churros de Mayca es ya casi un símbolo del local. ¿Qué hace tan especial su chocolate?

-No hay otro chocolate igual. La receta es única. Al poco de cogerlo acudimos a un maestro chocolatero junto con el fundador del negocio que nos dio pautas y consejos para hacer un chocolate nuevo pero que no fuera muy diferente del que teníamos hasta entonces.

-Mayca es parada obligada en fiestas y celebraciones como la Nochevieja ¿cuántas raciones puede llegar a servir en fechas señaladas?

-La época de la Navidad no tiene nada que ver con el resto del año. Desde el encendido de las luces navideñas el local se llena de gente, hasta el día de Reyes. Es una época de mucho trabajo. Son muchos los litros de chocolate y kilos de churros que vendemos al día. Nochevieja es sin duda el mejor día del año. El día 31 cerramos la cafetería y me dedico durante todo el día a fabricar el chocolate que se venderá en la madrugada del día 1. Hago en torno a 300 litros de chocolate, para toda aquella gente que después de celebrar la nochevieja decide venir a por su chocolate con churros.

-A lo largo de estos años, ¿ha notado cambios en el perfil de la clientela, o sigue siendo ese lugar de encuentro de familias y amigos de siempre?

-Mayca sigue teniendo ese carácter familiar. La clientela suele ser familias con niños o sin ellos que vienen a merendar o desayunar. Aunque también viene mucha chavalería, especialmente las tardes de invierno a tomar el chocolate o las tortitas.

- En un mercado con tanta competencia, ¿cómo se logra mantener la exclusividad de un producto como su chocolate con receta propia?

-Pues siendo fieles al producto y a la materia prima. Y sobre todo manteniendo el secreto de la fórmula del chocolate, la cual la sabe tan solo la familia.

-Hoy día Mayca es también un proyecto familiar. ¿Qué papel tienen su mujer e hijas en el día a día del negocio?

-Mi mujer tiene el mismo papel que yo, somos los encargados de la gestión y somos los que más estamos presentes en el día a día, y la cara visible. Mis hijas se encargan más del tema compras, y administración, así como de la contratación y organización de personal, compaginándolo con el trabajo en la Cafetería y Heladería.

-En el local anexo también regentan Coppelia, especializado en helados y turrones artesanos. ¿Cuál es la especialidad de esta casa y cómo se complementa con la oferta de Mayca?

-La especialidad de Coppelia en verano son los helados artesanos elaborados en nuestro obrador, que se encuentra dentro. En la época de Navidad trabajamos los turrones artesanos, mazapanes y todo tipo de dulces. También hay una parte muy importante, que es la elaboración de cestas Navideñas para empresas y particulares.

-Tras más de medio siglo de historia, ¿cómo imagina el futuro de Mayca? ¿Qué le gustaría conservar siempre y qué cree que podría evolucionar?

-Me gustaría conservar el ambiente clásico de la cafetería y que siguiera adelante la tradición del chocolate con churros. En los últimos años estamos introduciendo más productos artesanos, como, por ejemplo, los churros rellenos, los churros bañados en chocolate, tartas de diferentes sabores, bizcochos...Todo esto, para complementar la oferta. El futuro quiero imaginarlo bueno. Espero que siga la tradición de merendar chocolate con churros en las tardes de invierno, y de tomar el vermú de Solera que tenemos en la terraza en los días de sol de verano. Y que cuando nos jubilemos, el negocio siga adelante.

