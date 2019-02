«La medicina no la vamos a reconocer en 30 años. El bisturí pasará a segundo plano» Manuel Javier Vallina-Victorero, en su consulta en el Hospital de Cabueñes. / PALOMA UCHA Manuel Javier Vallina-Victorero. Cirujano vascular. Ingresa hoy en la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias «La innovación es un compromiso ético para cualquier médico. Yo no sé si llegaré a tiempo para la realidad virtual o me pillará ya jubilado» O. ESTEBAN Jueves, 7 febrero 2019, 02:50

Tras más de veinte años de experiencia profesional en Angiología y Cirugía Vascular, especialidad que ejerce en el Hospital de Cabueñes, el doctor Manuel Javier Vallina-Victorero Vázquez da hoy un nuevo paso en su carrera. Esta tarde ingresará en la Real Academia de Medicina de Asturias como académico correspondiente. Será a las ocho de la tarde en el Colegio Oficial de Médicos de Asturias (entrada libre). Encargado de la salud de nuestro aparato circulatorio, ha elegido hablar del futuro de su especialidad.

-Antes de nada, enhorabuena. ¿Qué supone para usted el ingreso en la Real Academia de Medicina?

-Muchas gracias. Es un honor, porque es una institución académica de mucho prestigio. Y una sensación de agradecimiento por lo que supone de reconocimiento de los compañeros.

-Su discurso de entrada versará sobre 'La revolución en el quirófano vascular: del bisturí al catéter para llegar a la realidad virtual'. Si a los 'mortales' lo de operar por un pequeño orificio ya nos parece ciencia ficción, ¿cómo es lo de la realidad virtual?

-En el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, se está haciendo una experiencia piloto. El cirujano trabaja con unas gafas de realidad mixta. Puede proyectar las pruebas diagnósticas sobre una pared o sobre otro elemento del quirófano y visualizarlas en tiempo real. También es posible, sobre la imagen real del paciente, sobreponer imágenes virtuales, por ejemplo, de una prótesis. Esto mejora la precisión, disminuye la incertidumbre y aumenta la seguridad para el paciente. Es un logro importantísimo. Hay ahora muchas empresas de hardware y software interesadas en estos desarrollos y estoy convencido de que dentro de treinta años no vamos a conocer la medicina en general, y esta especialidad nuestra. Estamos inmersos en una evolución....

-Muy rápida...

-Vertiginosa. El bisturí va a quedar, claramente, en un segundo plano. Para los que tenemos una formación convencional, como es mi caso, va a suponer una sorpresa... Pero muy agradable.

-Lo que obliga a un reciclaje continuo.

-Claro. La primera endoprótesis de aorta se colocó en 1990. Hablamos de hace nada... Cuando acabé la especialidad, en el año 1996-97, me habían ensañado a operar solo con bisturí, la cirugía convencional. Me tuve que reinventar, formarme, adquirir nuevas destrezas y capacidades para las que no había sido adiestrado. No sé si llegaré a tiempo para tener que reciclarme para la realidad virtual o me pillará ya jubilado...

-Las intervenciones con catéter, con pequeñas incisiones, ya supusieron un gran avance.

-La cirugía mínimamente invasiva fue un avance extraordinario. Reduce los riesgos para el paciente y, sobre todo, mejora la rehabilitación funcional. Una intervención convencional supone una recuperación prolongada y un periodo de baja larga para los trabajadores. Con estos procesos, a los pocos días puedes desarrollar una actividad normal.

-¿El futuro de la cirugía vascular pasa por la innovación?

-Sí. La innovación es un compromiso ético para cualquier médico. Tenemos la obligación de ofertar los mejores recursos disponibles para el paciente en condiciones de calidad y seguridad. Por ejemplo, ¿para qué podemos aplicar ahora la realidad virtual? Yo puedo hacer una simulación de la intervención de cada paciente en concreto y, previamente a practicársela a él, la puedo ensayar con el simulador. Por lo tanto, ya sé dónde tengo que buscar una arteria, qué catéter debo emplear, porque los hay de diferentes tipos... Imagine qué grado de disminución de la incertidumbre y el estrés para el cirujano y de aumento de la seguridad para el paciente. Es una auténtica revolución.

-¿Ya se está aplicando?

-Poco a poco. Cada vez hay más simuladores. Estamos en una fase de despegue.

-¿Está bien situada Asturias en ese proceso?

-Asturias en cirugía vascular está a la cabeza de España. El primer servicio de cirugía vascular del país se abrió en el Hospital General, en Oviedo, en 1963. Y ahora hay dos servicios punteros, el del HUCA, en Oviedo, y el de Cabueñes, en Gijón, que hacen todo tipo de cirugías vasculares en condiciones muy buenas, disponemos de unos equipamientos tecnológicos de última línea, quirófanos híbridos... Y luego también estoy yo (ríe). Hay muy buenos profesionales....

-Y aún así, no sé si como pacientes tenemos claro qué es la cirugía vascular.

-Es una especialidad de bastante reciente aparición, quizá eso sea un hándicap. En Asturias se conoce bastante bien por lo que digo, porque el primer servicio se abrió en Oviedo, y porque los pacientes tienen bastante cultura vascular. Pero va a haber una evolución inevitable. Le cuento por qué. Las patologías vasculares están asociadas al envejecimiento de una forma muy llamativa. Recientemente, leí en EL COMERCIO que el 26% del padrón municipal de Gijón corresponde a ciudadanos de más de 65 años. Me sorprendió. Eso va a conducir inevitablemente a que haya mucha patología vascular. Así que nos van a tener que conocer a la fuerza. Porque es una patología asociada al envejecimiento y la degeneración de las arterias. Y vamos a tener que actuar en uno u otro momento en un porcentaje alto de pacientes.

-¿Cuáles son las patologías más comunes en las que deben intervenir?

-De las más llamativas, aneurismas de aorta, que son las dilataciones de las arterias, falta de riego en las piernas... Trabajamos mucho con diabéticos, enfermedad de la que está aumentando mucho la prevalencia en España... Y eso supone que hay mucha lesión arterial, en la que nosotros tenemos que actuar para recuperar el riego. Es un reto importante para nosotros. También operamos estrecheces de carótidas... La cirugía vascular interviene en prácticamente todos los sectores corporales, salvo el corazón... Y operamos varices, que en eso sí somos muy conocidos.