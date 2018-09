«El cáncer es como una papeleta y tiene dos caras» Borja Balbuena, con su libro autobiográfico. / AURELIO FLÓREZ Borja Balbuena. Escritor «La mejor medicina contra cualquier enfermedad es tener una sonrisa en la cara» VÍCTOR TREVIÑO GIJÓN. Jueves, 27 septiembre 2018, 03:13

Su historia es sinónimo de superación, fortaleza y vitalidad. A los 16 años, el gijonés Borja Balbuena tuvo que hacer frente a un linfoma. Una enfermedad que le obligó a pelear durante ocho meses. Ahora, con 21 años y tras haber superado «el bicho», narra sus vivencias en 'Superhéroes sin superpoderes'. Un libro cuyos beneficios son dedicados a diferentes colectivos que luchan también contra el cáncer infantil. Además, compagina sus estudios de Arquitectura con charlas en las que cuenta su experiencia en colegios y asociaciones.

-¿Cómo cambia la vida a una persona que consigue superar una enfermedad tan dura?

-Cambia mucho. Siempre digo que el premio es la vida. A día de hoy creo que tener salud es lo más importante. Además, ahora pienso menos en el futuro y más en el día a día.

-En el libro explica que, conociendo el final feliz, no cambiaría por nada el haber pasado por esta enfermedad...

-Sí, porque si no hubiese pasado el linfoma no hubiese conocido a toda la gente que he conocido, ni hubiese hecho todos los amigos que hice. Gente que ha pasado un cáncer, familias, personas de las asociaciones...

-¿Qué visión tiene ahora de estas enfermedades?

-Siempre he dicho que estas enfermedades tienen dos caras: las del chaval que lo supera y la del que por más que lucha no lo consigue. Hoy en día esto es una papeleta, cualquiera puede acabar teniendo un cáncer. Yo lo veía muy lejano. Cuando veía 'Pulseras Rojas' pensaba que eso a mí no me iba a tocar. No bebo alcohol, no fumo, tengo más o menos una alimentación equilibrada, hago algo de ejercicio... pensaba que era imposible que me tocara y me tocó. Lo positivo es que con el paso del tiempo se va reduciendo la tasa de mortalidad.

-¿De dónde sacó toda la energía para afrontar con tanto positivismo esos momentos tan duros?

-Principalmente, de mis amigos y mi familia. Siempre dije que el 60% de mi curación vino de la positividad y ésta siempre me llegaba de mi apoyo externo. Si el entorno que me rodeaba se mantenía tan positivo, yo me tenía que mantener así también. Era algo recíproco. Mi madre me dijo que aquello era una carrera que íbamos a correr juntos desde el kilómetro cero. También los estudios me ayudaron mucho.

-¿Cómo puede ser que en aquellos momentos tan complicados los estudios supusieran una preocupación añadida?

-Porque todo el tiempo que pasaba estudiando no lo dedicaba a pensar en el cáncer. Era mi vía de escape. Recuerdo que cuando me dijeron que tenía un tumor lloré muchísimo, pero después lo primero que se me ocurrió preguntar era cuándo podía empezar las clases. Fue un método de autoprotección para no pensar en el linfoma. Podía estar preocupado por la quimio o por si se me iba a caer el pelo, pero quería aparcar todo aquello para seguir con mi vida.

-¿Cómo surgió la idea de plasmar esta historia en un libro?

-Cuando ingresé en el hospital le pedí a mi madre que si podía llevar un pequeño diario de cómo iba evolucionando. Lo apuntaba todo, hasta las comidas o la medicina que tomaba. Además, una de mis profesoras de inglés me regaló una libreta en la que iba escribiendo un resumen de cada ciclo en el hospital. Cuando acabó todo y me dijeron que estaba limpio aquello me sabía a poco. Entonces cogí el ordenador y empecé a escribir. Lo tuve que dejar porque era incompatible con la Universidad. Sin embargo, un padre cuyo hijo también estaba pasando por una situación parecida me dio el último empujón para seguir. El día de Navidad, menos durante la comida, me lo pasé entero escribiendo.

-¿Qué mensaje mandaría a aquellos que puedan estar pasando una situación similar?

-Les diría que nunca pierdan la sonrisa. Hay momentos buenos y otros malos, pero la mejor medicina contra cualquier enfermedad es tener una sonrisa en la cara y pensar que de todo se puede salir. Todo el pesimismo que tenía era una manera de alimentar el linfoma. Sin embargo, pensar en positivo ayuda a la medicación.

-¿Qué supone ahora el poder contar tu historia en colegios y asociaciones?

-Es muy reconfortante. Acabé mis tratamientos en marzo y la primera charla la tuve a los dos meses, en mayo, en el colegio donde estudié Primaria. Ahora ha cambiado mucho mi perspectiva y pienso la suerte que tengo de tener buena salud. Esto lo hago para que vean que hay niños que no tienen la suerte de poder jugar todos los días. He dado charlas a pequeños desde los tres años hasta alumnos de Bachillerato. Dependiendo para qué curso sea lo enfoco de una manera o de otra. Cuando me llaman nunca digo que no. Es verdad que durante el Día del Cáncer se ven más cosas por la televisión, pero no lo suficiente. Parece que se necesita ver a una persona que está muy mal para recordar que el cáncer infantil existe o la importancia que tiene la donación de médula. Es una manera de devolver al mundo todo lo que me ha ayudado.