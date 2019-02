Mejor que un día de Reyes

Cinco cajas blancas aguardaban ayer sobre una de las mesas del espacio Medialab de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón a ser abiertas. Dentro, los mejores regalos que podían recibir Santi, Nico, Oier y Lucas -entre los seis y los diez años y con agenesias de nacimiento- y la gijonesa Patricia Meana, de 43, la mayor del grupo para el que casi una treintena de voluntarios, comandados por la asociación de Autofabricantes, ha venido trabajando desde el pasado noviembre en el diseño y fabricación en 3D de prótesis y artilugios o 'gadgets' específicamente diseñados para la función que cada uno hubiera elegido. En el caso de los pequeños: poder nadar, tocar la guitarra eléctrica o jugar con los Lego o la Nintendo Switch. En el de Patricia Meana, realizar actividades cotidianas que le permitan ser más autónoma a la hora de comer o asearse.

Una aleta para Oier. A la izquierda, Javier Muñiz, Mario Yagüe, Oier Núñez, Beatriz Rodríguez, Luisa Ruiz, Verónica Aranda, madre de Oier, con su otra hija, Nerea, Feliciano Couto y Asier Núñez. Sobre estas líneas, el pequeño burgalés de nueve años, con la aleta que estrenará en el cursillo de natación al que asiste todos los viernes en la piscina de San Amaro.

El contenido de esas cinco cajas blancas no era ninguna sorpresa. Sus destinatarios sabían lo que se escondía en su interior, pero eso no las hacía menos atractivas. En los últimos días, Santi, avilesino de seis años, «soñaba con la prótesis» que le permitirá jugar con los Lego. Ayer cumplió su sueño. Con paso firme y sonriente se acercó a la caja que llevaba su nombre. La abrió y empezó a sacar piezas: la que le permitirá montar construcciones de Lego; una con forma de cilindro para poder montar en bici; otra con la que podrá agarrar una pelota de tenis; y otra más para sujetar un yogur. Convenientemente colocadas en el 'pulpo' o prótesis que llevará en el brazo, estos artilugios «le permitirán desarrollar actividades propias de su edad que hasta ahora no podía realizar», comentó Ruth Rodríguez.

Madre e hija, voluntarias

«¿Ningún niño va a tener ninguna aleta como la mía?», preguntó Oier a sus padres

Ella es una de las voluntarias que contribuyó a hacer realidad el sueño de Santi. Un trabajo desinteresado que realizó junto a su hija, Ana Lucio, estudiante de la ESO y apasionada de la impresión 3D. La joven aportó los conocimientos tecnológicos. Su madre, los médicos. «Ha sido una experiencia estupenda», coincidían ambas al ver la cara de felicidad de Santi, que agradeció el esfuerzo de los voluntarios con un espontáneo y efusivo abrazo a cada uno de ellos. «Este es el inicio de muchas cosas. Y todas buenas. Sientes que esta sociedad avanza y que tienes el apoyo de mucha gente», expresaba su agradecimiento Raúl Alarcón, padre de Santi.

Santi, el apasionado del Lego. Sobre estas líneas, Ana Lucio ayuda a Santi a montar un avión de policía con su nueva prótesis. A la derecha, Francisco Díaz, Nuria Fernández y Raúl Alarcón, con su hijo, Álvaro López, Ana Lucio, Ruth Rodríguez, Miguel Menéndez, Nuria Menéndez y Ana García.

También la madre de Lucas, logroñés de nueve años, destacaba la labor desinteresada de quienes han conseguido diseñar un artilugio en forma de púa para que el pequeño pueda tocar la guitarra eléctrica «con más precisión y de forma más cómoda» que con la prótesis mioeléctrica que usa a diario. Él fue un privilegiado, porque ya a finales de enero pudo estrenar las piezas que le habían diseñado en Gijón. «Pensábamos que le iba a requerir un tiempo de aprendizaje, pero fue llegar a casa, ponerse a tocar con la púa y... como si llevara haciéndolo toda la vida». Ayer volvió a colgarse la guitarra para demostrárselo a todos.

Nuria Menénez, terapeuta ocupacional y otra de las voluntarias de esta iniciativa bautizada como 'Supergiz', explicó que el objetivo era conseguir prótesis que fueran «funcionales». La cuestión entraña su complicación. «Cada función tiene unos movimientos concretos». Por eso, para diseñar las piezas «analizamos cada actividad teniendo en cuenta el movimiento que requiere», abundó María Isabel Fernández mientras observaba cómo Patricia Meana realizaba el gesto de lavarse los dientes con el cepillo que le permite agarrar la nueva prótesis. Beatriz Félix, la terapeuta que lleva dos años trabajando estrechamente con ella en Cocemfe cuenta que «me llegó con mucha dependencia». Por eso, cada avance, por pequeño que parezca, «es un todo un logro» para ella. Ahora confía en que la prótesis de plástico impresa en 3D que ayer se llevó a casa le permita seguir dando pasos hacia una mayor autonomía. «El suyo es un caso complicado así que es probable que tengamos que seguir hacer arreglos», reconocía Christian Pérez, miembro de la asociación de Autofrabricantes.

Artilugios para comer. Arriba, Patricia Meana prueba a sostener un vaso. A la izquierda, con Mónica Meana, Beatriz Félix, Héctor Cancio (detrás), Javier Moure, Christian Pérez, Raúl Marqués, Juan Enterría, María Quintana y Tamara Moya (sentada junto a ella), acompañantes y voluntarios que han trabajado en el diseño de su prótesis.

Gijonés y exalumno de la EPI, recordaba que hace ahora justo tres años que se fue a Madrid sin ocultar la emoción que le produce volver «a casa» para contribuir a hacer más fácil la vida de estas cinco personas. El próximo mes pondrán en marcha en la capital española otro 'Supergiz', el cuarto, pero no descarta repetir experiencia de nuevo en Gijón. «Incluso lo podría llevar a cabo un grupo de voluntarios asesorados por nosotros», se planteaba sin querer dejar pasar la oportunidad de seguir implicando en este proyecto a los voluntarios que se sumaron desde un principio y convencido también de que «en el futuro pueden ser más».

Un poco más allá, Oier Núñez, burgalés de nueve años, volvía a probarse la prótesis en forma de aleta que el viernes, por fin, estrenará en la piscina de San Amaro. «¿Ningún niño va a tener una como la mía?», preguntaba entre emocionado y orgulloso a sus padres. Para todos, lo que guardaban las cajas blancas fue mejor que cualquier regalo de Reyes.