«Es mentira, no vendí droga», se defiende el acusado de traficar con cocaína en la Semana Negra El acusado, en el banquillo / AURELIO FLÓREZ «Tiré una papelina porque ya conocía a los policías de otras veces y no quería que me multasen», aseguró ante el tribunal OLAYA SUÁREZ Gijón Miércoles, 26 septiembre 2018, 12:26

«Es mentira, no vendí droga. Fui a orinar detrás de unas chabolas y justo vino un chaval que conocía, me dijo que si quería algo de cocaína y le dije que no. Justo llegaron los secretas y me dijeron que estaba vendiendo droga, pero no era así».

El acusado de vender sustancias estupefacientes en la Semana Negra en julio de 2017 negó hoy durante el juicio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, haber traficado con droga.

«Tiré una papelina porque ya conocía a los policías de otras veces y no quería que me multasen», aseguró ante el tribunal. El hombre, de origen marroquí, afronta una condena de cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública. Mañana se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados por la presunta paliza que le propinó a un ciudadano en La Calzada en junio del año pasado.

En el juicio por drogas de hoy testificaron también los agentes de la Policía Nacional que procedieron detención. «Lo vimos que se iba con otro chico a una zona apartada y cómo luego le hacía un pase de droga. Al preguntarle a la otra persona nos dijo que le acababa de comprar cocaína», relataron. La vista oral quedó vista para sentencias.