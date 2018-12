Mercaplana comienza con lleno

El salón de Navidad por excelencia abrió ayer sus puertas y lo hizo con lleno de niños y padres. Este año, Mercaplana llega con novedades, como la Universidad para peques, que ofrece varias actividades pensadas para los más pequeños. Pero también repite con clásicos como la granja que, con cabras, gallinas, ovejas y corderos, da la bienvenida a los visitantes.

Todo está dispuesto para que niños y adultos disfruten a lo grande. El primer pabellón acoge el taller de barro y dibujos y la escuela de chefs organizada por Alimerka, donde los más pequeños elaboran sus primeros platos con pan de molde. Mientras tanto, los que tienen inclinaciones algo más tecnológicas aprenden a programar robots para que realicen carreras entre ellos.

La Universidad de Oviedo, animada por el éxito obtenido en la última edición de la Feria de Muestras, desembarca este año en Mercaplana con la Universidad de los peques y una batería de talleres pensados para los niños. «Los estamos llenando todos», confirma el éxito Jairo Rego. Ayer tocaban talleres de carreras de colores y camisetas con ciencia. «Más que explicarles cómo funciona, lo mejor es que experimenten. Así enseguida lo cogen», explica. Fue así como Diego, de seis años, con unos rotuladores y un poco de alcohol convirtió una camiseta blanca en un lienzo de talla 's' como un auténtico experto. Laura, su madre, desvelaba que «es la segunda vez que realiza este tipo de taller, así que ya se lo sabe».

Tiburones y pelícanos

El pabellón del medio ambiente, organizado por el Ayuntamiento de Gijón, EMA, Emulsa y el Acuario, está lleno de peces, estrellas marinas... y gafas de realidad virtual. Con ellas puede uno sumergirse en diferentes ecosistemas como arrecifes de coral y praderas de algas o bucear junto a un tiburón ballena. Algunos hasta se llevaron un susto: «El pelícano venía a morderme la mano», exclamó Mario Suárez, portavoz municipal de Xixón Sí Puede, tras probar la experiencia durante el recorrido inaugural junto a Álvaro Muñiz, Jesús Martínez Salvador, Félix Baragaño y Xicu Xabel García Pañeda, entre otros.

El objetivo del pabellón es concienciar a niños y padres sobre la importancia de cuidar el entorno y para ello también pueden 'actuar' sobre un río en el que un 'malvado ser' no deja de arrojar basura.

Aún queda un tercer pabellón con videojuegos retro, colchonetas y un enorme circuito de coches de pedales controlado por la Policía Local. En este circuito, sin embargo, no hay acelerones ni derrapes, y nadie se salta un stop. «Aún no hemos puesto ninguna multa, de momento les corregimos cuando circulan por el carril izquierdo o no respetan un ceda el paso. Pero tenemos el talonario preparado», advirtió el inspector Luis Miguel Iglesias, responsable del Parque Infantil de Tráfico.

Durante todo el año desarrollan una labor educativa por los colegios que prepara a los niños para el tráfico y su normas más elementales. «Solemos dar cursos de una semana en cada centro, así que los más mayores ya tienen las cosas bastante claras y circulan correctamente».