Mercedes Fernández elogia la labor de Marín en el inicio del curso electoral Manuel del Castillo, Mariano Marín, Mercedes Fernández, Sofía Cosmen e Isabel Casielles, durante el desayuno informativo. / ARNALDO GARCÍA «Allá donde va hace bien las cosas», afirma la presidenta del PP sobre la posibilidad de que el exdelegado del Gobierno repita como candidato I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 31 agosto 2018, 02:50

Con agosto aún en sus últimas horas, la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, dio ayer por iniciado en Gijón el nuevo curso político con la vista puesta en las elecciones de 2019. Lo hizo con un desayuno informativo en el que estuvo acompañada por el presidente del PP de Gijón, Mariano Marín, y por los concejales Sofía Cosmen y Manuel del Castillo -al portavoz municipal, Pablo González, la convocatoria le sorprendió en la otra punta del país, con sus vacaciones recién iniciadas-, y en el que destacó la importancia para su partido de los próximos comicios municipales, «en los que tenenemos opciones de obtener la Alcaldía».

¿Con qué candidato? Fernández eludió anunciar nombres y se limitó a señalar: «Presentaremos a los mejores en todos los sitios y trataremos de hacerlo con el mayor éxito». Dicho esto, puntualizó que «el universo no es infinito, porque hay personas que, legítimamente, no quieren interrumpir sus carreras profesionales. Y las listas hay que hacerlas con gente que se quiera comprometer en política y pasar a la acción».

Cuestionada directamente sobre si veía como posible cabeza de cartel a Mariano Marín, quien ya encabezó la lista de los populares en 2015 y se mantuvo como portavoz municipal hasta su designación como delegado del Gobierno, respondió que «es un presidente (local) espléndido y hace las cosas bien allá donde va». Le definió como «una persona respetuosa y trabajadora» y destacó como principal virtud «su gran empatía». Añadió que con Marín «se trabaja muy bien, se habla fácil y se llega a acuerdos en los temas más difíciles». No obstante, evitó traducir estos elogios en una confirmación de su candidatura. «Cuando lo haya que hacer se hará. Pero con honores de estreno, como corresponde a las cosas importantes».

La «sacudida» de 2011

La presidenta del PP de Asturias calificó de «oportunidad perdida» el paso de Foro por el gobierno local e indicó que en 2011 «muchos celebramos la sacudida que supuso que el PSOE pasase a la oposición, porque creímos que era posible otra forma de hacer las cosas, suprimienro impuestos, chiringuitos y políticas ineficientes». Sin embargo, cree que lo que quedó demostrado fue que gestionar una ciudad «no se estudia en las facultades ni se lee en los libros, sino que requiere un saber hacer, consecuencia de formar parte de un gran proyecto. Y el PP es un partido de gobierno que ha demostrado ser un gran gestor de lo público».

Sobre la viabilidad de una coalición electoral de cara al próximo año, recordó su postura en los últimos comicios. «Yo fui la que impulsó una entre PP y Foro que dio buenos resultados (en las elecciones generales), pero que en Gijón no fue posible. Lo intentamos, pero ni siquiera pudimos hablar con Carmen Moriyón para articularla», matizó. Con esta última al frente de Foro Asturias a partir de finales de septiembre, Fernández apunta que «algunos ya estamos examinados a favor de la coalición y otros en contra».

Advierte, no obstante, de que «si el centro-derecha no se une, la izquierda gana siempre». A lo que añadió que «el socialismo puede cambiar de caritas pero no de esquema. Y es el mismo, se llame Javier o se llame Adrián, que nadie se equivoque. Hablaríamos además de un gobierno con Podemos, establecido en la radicalidad y la subida de impuestos. Y ya es necesario marcar un fin de ciclo».