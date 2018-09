Metrópoli deberá devolver a Tesla el dinero que adelantó al festival cancelado El juez le da la razón en la rescisión del contrato por impagos, pero cree que el productor no gastó los 226.000 euros que sí llegó a recibir I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 14 septiembre 2018, 01:28

El juzgado de Primera Instancia nº 3 de Gijón ha zanjado con una decisión salomónica la polémica por la cancelación del concierto Tesla Sinfónico, que iba a celebrarse el 23 de julio de 2017 en El Molinón con la presencia de Miguel Bosé, Amaral, Mónica Naranjo, Luz Casal, Dani Martín, Loquillo, Diego 'El Cigala', Los Secretos y Hombres G. Aunque reconoce que Metrópoli -al que la empresa Beta Renowable Group le había encargado la organización para la promoción de su marca Tesla- tenía razones para rescindir el contrato ante el impago de las cantidades convenidas, cree que no ha quedado justificado que incurriera en gastos previos a la cancelación. Por lo tanto, deberá devolver los 226.118 euros que sí había llegado a adelantarle la otra parte para el inicio de los trabajos. La productora anunció ayer que ya está preparando un recurso de apelación.

Fue Metrópoli quien inició este proceso, con una demanda en la que reclamaba 260.905 euros «en concepto de indemnización» por el incumplimiento por parte de Tesla de las obligaciones que venían recogidas en el contrato para la organización del concierto. El juez considera acreditada «la existencia de un incumplimiento esencial por parte de la demandada de su obligación de pago» y explica que «solo cumplió con el primer pago previsto, abonó la mitad del segundo y dejó de abonar los siguientes», lo que constituía una causa justificada para la resolución del contrato. No obstante, añade que «en modo alguno se ha acreditado la existencia de daños y perjuicios» para Metrópoli por el final de esta relación contractual, ni se justifica que estos pudieran ascender a la cantidad indicada, «que en realidad es el importe de las facturas relativas al segundo y tercer pago convenidos, es decir, las que se habrían devengado hasta el momento de la resolución, como una especie de cumplimiento del contrato hasta tal momento».

Cláusulas

Pero además de considerar que la productora no tiene derecho a una indemnización por lo ocurrido, el juez cree que debe devolver el dinero ya recibido como adelanto. Por un lado, explica que aunque existía una cláusula por la cual «en caso de que Beta decidiera romper unilateralmente el compromiso se entenderá que renuncia a las cantidades ya abonadas», en este caso fue Metrópoli quien solicitó la resolución del contrato, por lo que ese punto no tiene por qué aplicarse. Por otro, señala que no se ha justificado ninguno de los gastos que se entienden realizados con el dinero que se adelantó. «No deja de sorprender que prácticamente no se aporte ni una factura de los abonos que hubiera realizado Metrópoli tanto a artistas como a proveedores, nada se diga sobre si recuperaron o no los posibles pagos efectuados, y tampoco se haga cálculo o fijación alguna de los perjuicios que se le hubieran podido causar o los honorarios que le pudieran corresponder por las gestiones realizadas».

La empresa manifestó ayer su «perplejidad» ante esta afirmación, que asegura «incierta», y recordó que a su demanda había adjuntado, entre otras pruebas, los movimientos bancarios con las transferencias efectuadas en pago a los artistas