Espectacular y milagroso accidente en el río Piles

Milagro en el Piles. Un joven de 25 años resultó ayer herido en un espectacular accidente que tuvo lugar sobre las 10 de la noche al perder el control de su vehículo, salir despedido hacia el terraplén y acabar en el cauce del río. La suerte quiso que en ese momento no hubiese peatones transitando por la acera ni ciclistas por el paseo fluvial, así como que el turismo quedase en un montículo de tierra y no dentro del agua. Sufrió policontusiones y fue trasladado al Hospital de Cabueñes. Según las primeras exploraciones médicas las lesiones que presentaba no revisten gravedad.

La víctima, A. S. S., acababa de salir de trabajar de un negocio en los bajos de El Molinón. Según los datos que recabó la Policía, circulaba en dirección a La Guía cuando, a la altura del puente del Palacio de Deportes, dio un volantazo para esquivar a otro vehículo. Se salió de los carriles de circulación, invadió la acera y se precipitó directamente al Piles, derribando a su paso la barandilla.

Varias personas que se encontraban en las inmediaciones y presenciaron el espectacular accidente no se lo pensaron dos veces y descendieron hasta el lugar donde se encontraba el coche -un Citroën DS3- para rescatar de su interior el único ocupante. Lo hicieron por la ventanilla trasera.

A los pocos minutos se dispuso en el lugar un amplio operativo de la Policía Local y sanitarios. El joven fue atendido por los técnicos del SAMU y a continuación trasladado al hospital. Sufrió un importante impacto emocional como consecuencia del tremendo siniestro que protagonizó apenas dos horas después de que finalizase el partido en El Molinón y los alrededores estuviesen a rebosar de gente.

00:51 Vídeo.

«Vimos un coche volando»

«Estábamos justo caminando por la otra orilla y de pronto vimos un coche volar hasta el río. Echamos a correr hacia allí y nos temíamos lo peor porque el golpe fue brutal... Cuando vimos que el chico estaba vivo, respiramos», explicaba un testigo.

La expectación en torno al lugar del siniestro fue máxima. «Parece increíble que haya quedado en un susto», coincidían los presentes. No es la primera vez que un coche se precipita al Piles.

Hace tres años otro turismo cayó a escasa distancia que el de ayer, justo al otro lado del puente del Palacio de Deportes debido a unas circunstancias similares, al tratar de sortear un turismo que se incorporaba desde la pasarela. En esa ocasión, los dos ocupantes fueron rescatados por varios ciudadanos y resultaron ilesos.