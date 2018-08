Un millón para inversiones en el aire por desacuerdos en su destino Foro proponía usarlo para renovar la flota de Emulsa, pero lo retiró de la mesa tras forzar el PSOE que se destinara a un pabellón deportivo I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 2 agosto 2018, 01:57

Ni renovación de la flota de Emulsa, ni construcción de un pabellón deportivo en la zona oeste. La falta de acuerdo entre los grupos obligó a meter de nuevo en el cajón un millón de euros del remanente de tesorería que el Ayuntamiento pretendía dedicar a inversiones.

La propuesta del equipo de gobierno era utilizar 1.179.484 euros para la compra de ocho vehículos propulsados por gas natural para la empresa municipal de limpieza, en el marco de un contrato ya en licitación. Sin embargo, el PSOE presentó una enmienda para que la cantidad a incorporar del remanente fueran 1.091.860 euros y su destino la construcción de una cancha para voleibol y baloncesto en el lugar que ocupan actualmente las pistas de tenis exteriores del Complejo Deportivo de La Calzada, como se aprobó en el proceso de presupuestos participativos desarrollado en 2016.

La enmienda fue aprobada con el voto de los socialistas, Xixón Sí Puede y PP, con lo que la propuesta de modificación presupuestaria pasaba automáticamente a tener como objetivo la financiación de la obra de la zona oeste. Pero antes de someterla a votación la concejala de Hacienda, Ana Braña, hizo uso de su derecho a retirar el asunto del orden del día. La edil señaló que, al tratarse de una inversión financiada con remanente, la ley obliga a completar las obras antes del 31 de diciembre de 2019, algo que cree que no es posible dada su envergadura. «Habrá que confirmar que se puede». Reprochó al PSOE que en anteriores plenos no hubiera apoyado modificaciones en las que se proponía dinero precisamente para esa obra, y que no la incluyera en el paquete de inversiones que los tres grupos de la izquierda pactaron apoyar en junio.

Braña acusó a los socialistas de negar en varios plenos fondos para esa misma obra

Tampoco prosperó una modificación de 217.000 euros para el mobiliario de la nueva oficina de información turística y albergue de peregrinos en la Casa Paquet, inversión que la izquierda no consideró «prioritaria». Sí salieron adelante fondos para unir con carril bici Nuevo Roces y la senda de La Camocha, la reforma de los espacios interiores de la calle Río Eo y varias obras de pavimentación y ensanche de caminos de la zona rural, así como el incremento en 75.000 euros de la Semana Negra, a pesar del voto en contra de PP y Ciudadanos. El equipo de gobierno también logró sacar adelante una modificación de 946.000 euros para amortizar deuda.

Durante el debate hubo nuevos reproches entre la izquierda por el fracaso de las negociaciones para una moción de censura. «Fue una frustración no ser capaces de tejer alianzas que cambien el rumbo errático del Ayuntamiento», lamentó la concejala Ana Castaño, de IU. «Cojan la Alcaldía que les hemos ofrecido y gobiernen», replicó Nuria Rodríguez, de Xixón Sí Puede.