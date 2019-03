Una mina de futuro inagotable Responsables de Human Analytics, en la oficina. / CAROLINA SANTOS La incubadora Equilibria desarrolla proyectos innovadores en sanidad y deporteEmpresas como Walden Medical, Human Analytics, Goo Apps y Microviable Therapeutics sitúan a la ciudad en la élite tecnológica PABLO SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 31 marzo 2019, 15:19

Apenas unos metros separan al Hospital de Cabueñes de Equilibria, la incubadora de empresas creada por Impulsa Gijón con financiación europea con el objetivo de convertir la ciudad en una base de talento e innovación de alcance global. Unos metros lo cambian todo. Para el centro hospitalario y para los pacientes que en él son tratados, la puesta en marcha de esta iniciativa empresarial ha permitido la interacción con Goo Apps, una startup capaz de desarrollar aplicaciones que prometen cambiar para siempre el sector de la sanidad. Todo ello desde Gijón. «Para nosotros es muy positivo estar en Equilibria. Vamos a recoger todas las necesidades que pueda haber en el hospital y a través de la colaboración trataremos de resolverlas», señala su responsable, Eric García.

Lo que prometen desde esta empresa no son solo palabras. Hospitales de referencia en España, como el Gregorio Marañón, ya se han puesto en manos de estos genios de la tecnología. En concreto, el centro madrileño ha colaborado para el desarrollo de una aplicación enfocada al seguimiento de pacientes con un tipo de cáncer concreto. Todo ello de una forma tan sencilla como eficaz. El profesional médico da de alta en la plataforma el historial del paciente, que pasa a formar parte de una base de datos a través de la cual la aplicación se encarga de recordar a cada sujeto las tomas de medicación y los posibles síntomas que puede conllevar.

En base a cuáles sean estos síntomas, la aplicación cuenta con una serie de algoritmos capaces de proporcionar recomendaciones al paciente que minimicen los efectos secundarios del tratamiento. A su vez, el médico conoce en tiempo real cual es la situación de su paciente y, mediante unas alertas, puede saber la gravedad de los síntomas. Si es necesario, la aplicación recomienda al individuo acudir al hospital.

Es una revolución absoluta y, lo mejor de todo, ya está al alcance de los centros hospitalarios. El de Cabueñes puede no solo beneficiarse de esta aplicación, sino contribuir también a la creación de alguna más completa todavía. «Sin el médico no podemos acceder a los conocimientos necesarios, y el médico sin nosotros no puede desarrollar la plataforma», resume García sobre una aplicación cuya propiedad intelectual es compartida.

Quimioterapia más cómoda

No es la única veta de oro que se encontrará el Hospital de Cabueñes en la mina de Equilibria. La incubadora también acogerá a Microviable Therapeutics, una empresa referencia en el mercado en cuanto a tratamiento microbiótico intestinal se refiere. La microbiota intestinal, casi considerada como un órgano, es uno de los campos que más está creciendo en cuanto a investigaciones y publicaciones científicas. «Está implicada en una gran cantidad de enfermedades y, si su gestión es correcta, puede aumentar considerablemente la calidad de vida de un paciente que está siendo sometido a un tratamiento complicado», explica Noelia Martínez, responsable de i+D en la compañía.

Esta empresa ha creado un recipiente capaz de conservar la microbiota intestinal durante unas 72 horas, lo que facilita su traslado y posterior almacenamiento. Esto puede ser útil en pacientes que, por ejemplo, reciben tratamiento con quimioterapia. En esas sesiones, la microbiota se altera de tal manera que provoca efectos secundarios muy duros para el paciente.

En cambio, si este decide sacarse este componente antes de someterse al tratamiento, y puede conservarlo para reintegrarlo después, su reacción ante la quimioterapia será mucho más positiva, lo que contribuirá a mejorar su estilo de vida. «Mantener la microbiota en índices equilibrados es muy importante en este tipo de casos», coincide Martínez sobre una disciplina en la que todavía queda mucho por investigar.

No todo gira exclusivamente en torno a la salud en Equilibria. El deporte y la mejora del rendimiento también encuentran en esta incubadora de empresas un lugar en el que desarrollar nuevas líneas de investigación. Human Analytics, una empresa centrada en la creación de aplicaciones digitales por medio de la inteligencia artificial, ya negocia una más que probable colaboración con la Fundación Mareo del Sporting. Uno de sus productos más destacados es Spodha, una plataforma virtual que permite a los entrenadores hacer un seguimiento preciso del rendimiento de los deportistas y conectar a ambos con profesionales de la medicina. De esta manera, se pueden controlar la adaptación de cada deportista a la actividad y su estado de salud, y de este modo optimizar su rendimiento de una forma mucho más dinámica. «Es capaz de mejorar la toma de decisiones y predecir resultados futuros», afirma Javier Gómez, responsable institucional de la empresa, que irrumpe de lleno en un sector hacia el cual ya han comenzado a girar un buen número de deportes, especialmente los más profesionalizados.

Human Analytics alberga más proyectos, dirigidos, por ejemplo, a reducir costes y mejorar el día a día de los pacientes. «Estamos desarrollando un proyecto de monitorización para la rehabilitación de pacientes. La idea es que suponga un ahorro sanitario considerable y una mejora en la calidad de vida de los pacientes», avanza Gómez.

Contra el estrés

La fuente de Equilibria es tan inagotable como diversa. Ejemplo de ello es otra de las startups que crecen bajo el paraguas de la incubadora. El producto estrella de Walden Medical, Xana, encuentra su origen en la mitología asturiana, pero su aplicación es del todo real.

Se trata de un auricular inteligente capaz de reducir el estrés a través de las descargas emitidas por dos electrodos. Parece sencillo, pero está muy lejos de serlo. «La idea es lanzarlo al mercado a finales de 2021», avanza su responsable, Miguel López, sobre un producto que pretende servir de alivio para el 40% de la población mundial, la cual se estima que padece estrés.