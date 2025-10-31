El Ministerio de Transportes decidirá antes del verano si el vial a El Musel por Aboño es viable

El Ministerio de Transportes prevé finalizar antes del próximo verano el estudio de viabilidad que determinará si la solución propuesta para el acceso al Puerto de Gijón por Aboño ... puede ejecutarse. Según ha podido saber ELCOMERCIO, ese es el plazo que maneja el Ejecutivo central para conocer si la propuesta de trazado a través de la autovía AS-19 y la carretera GI-1 alcanza los estándares técnicos, económicos y de rentabilidad en condiciones de calidad y seguridad exigibles a un acceso eficiente de la Red de Carreteras del Estado al puerto. Y poder concluir, en suma, si el nuevo vial por Aboño puede contribuir al desarrollo económico territorial, mejorando las actuales comunicaciones de una infraestructura estratégica.

Pero antes de llegar a ese punto clave, a principios de 2026, el Ministerio espera tener ya los primeros resultados del estudio de tráfico que se está llevando a cabo. Fruto de este trabajo, se determinará la configuración necesaria para la vía tanto en el tramo en superficie como en los dos túneles que requerirán adecuaciones específicas en obra civil e instalaciones según los actuales requerimientos en normativa técnica y de seguridad.

Un año después de dar carpetazo definitivo al proyecto del vial de Jove por el rechazo social y político a su diseño en superficie, el Ministerio de Óscar Puente ha encargado a la ingeniería estatal Ineco el estudio de la propuesta del Principado para desdoblar la carretera AS-19 hasta El Empalme y continuar por la GI-1 para acceder a El Musel por el túnel de Aboño actualmente cerrado.

Como consecuencia de ello, en la actualidad se está desarrollando un estudio de viabilidad de un nuevo acceso al puerto de Gijón por Aboño (carretera GI-1) que mejore el existente, disponga de la capacidad de suficiente en condiciones de seguridad y que permita que el acceso a través de la avenida Príncipe de Asturias se limite a vehículos de dimensiones especiales. Para que esta actuación sea completa se requiere la conversión en autovía de la carretera AS-19 en una longitud de 1 kilómetro y la remodelación del enlace de El Empalme, en Carreño.

La carretera GI-1 discurre en superficie adosada a la ría de Aboño durante una longitud de 3 kilómetros hasta llegar a las inmediaciones del puerto donde la sección pasa a ser en túnel con una longitud de aproximadamente 400 metros. Adicionalmente hay otro túnel en Aboño que se ha utilizado en el pasado, pero que permanece cerrado desde 2012 al no reunir los requisitos de seguridad necesarios.

Esta vía, la carretera GI-1, cuenta con un carril por sentido, una estructura de 200 metros sobre las líneas ferroviarias y otra de menor longitud sobre la ría de Aboño. Atraviesa un entorno antropizado (en su mayoría industrial y presenta interferencias con vías ferroviarias, accesos a diversas instalaciones, cintas transportadoras de diversos materiales, así como varias líneas de servicios y suministros.

Escenario actual

El estudio encargado por el Ministerio a la ingeniería estatal Ineco parte del análisis de la situación actual. Y el escenario del que se parte es un acceso al puerto de Gijón que se realiza a través de la carretera N-641 denominada avenida Príncipe de Asturias que parte del acceso sur de Gijón (GJ-81) y se dirige al oeste bordeando la zona industrial de Tremañes y atravesando la zona urbana residencial de La Calzada. El tramo final de esta carretera se desarrolla en un entramado urbano semaforizado y con pasos de peatones, donde el tráfico generado por el uso residencial de la zona se mezcla con el tráfico producido por la actividad portuaria, que se caracteriza por tener un elevado porcentaje de vehículos pesados. Adicionalmente el acceso al puerto por Príncipe de Asturias convive con un acceso secundario por Aboño a través de la carretera GI-1 cuyo uso se limita a vehículos restringidos.