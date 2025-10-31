El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Trabajos de desbroce que ha empezado a realizar el Principado en el nudo de El Empalme. J. C. Román

El Ministerio de Transportes decidirá antes del verano si el vial a El Musel por Aboño es viable

A principios de año espera tener ya resultados del estudio de tráfico para después determinar si la alternativa de acceso al puerto alcanza los estándares técnicos y de rentabilidad

Marcos Moro
Ramón Muñiz

Marcos Moro y Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:53

Comenta

El Ministerio de Transportes prevé finalizar antes del próximo verano el estudio de viabilidad que determinará si la solución propuesta para el acceso al Puerto de Gijón por Aboño ... puede ejecutarse. Según ha podido saber ELCOMERCIO, ese es el plazo que maneja el Ejecutivo central para conocer si la propuesta de trazado a través de la autovía AS-19 y la carretera GI-1 alcanza los estándares técnicos, económicos y de rentabilidad en condiciones de calidad y seguridad exigibles a un acceso eficiente de la Red de Carreteras del Estado al puerto. Y poder concluir, en suma, si el nuevo vial por Aboño puede contribuir al desarrollo económico territorial, mejorando las actuales comunicaciones de una infraestructura estratégica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  4. 4 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  5. 5 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  6. 6

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  9. 9

    Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas
  10. 10 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ministerio de Transportes decidirá antes del verano si el vial a El Musel por Aboño es viable

El Ministerio de Transportes decidirá antes del verano si el vial a El Musel por Aboño es viable