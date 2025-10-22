El Ministerio de Transportes inicia el estudio del vial por Aboño un año después del fiasco de Jove

Un año entero después de dar carpetazo al vial de Jove tanto soterrado como en superficie, el Ministerio de Transportes ha iniciado el estudio ... de viabilidad de una alternativa por el valle de Aboño. Según ha podido saber EL COMERCIO, la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad, encabezada por José Antonio Santano, ha encargado a la ingeniería estatal Ineco un trabajo fechado en septiembre de este año que lleva por título 'Estudio de viabilidad del acceso al Puerto de El Musel (Gijón) a través de las carreteras AS-19 y GJ-1 (Aboño)'.

El Ministerio de Óscar Puente, que tras su decisión unilateral pidió la disconformidad a Principado y Ayuntamiento de Gijón para firmar el acta de defunción del vial de Jove, se dispone ahora a analizar una propuesta de trazado que se corresponde con la que viene defendiendo como solución, en los últimos meses, la Consejería de Movilidad del Principado. Una solución que a grandes rasgos pasa por desdoblar la carreteras AS-19 hasta El Empalme (Carreño) y continuar por la GJ-1 para acceder a El Musel por el túnel de Aboño que lleva cerrado desde 2012 y que cuesta 8 millones reabrirlo.

El desarrollo de esta opción por Aboño viene recogido en el último documento de la denominada 'Alianza por las Infraestructuras'. Ahí viene enmarcada en una propuesta integral orientada a mejorar los accesos viarios y ferroviarios al Puerto de Gijón para reducir el impacto del tráfico pesado en los entornos urbanos de Gijón y Carreño. La actuación principal consiste en la duplicación de la actual carretera GJ-10, convirtiéndola en una vía de altas prestaciones desde el enlace de Lloreda hasta El Empalme, con un longitud total de 6,2 kilómetros. El proyecto contempla la ampliación a doble calzada, con dos carriles por sentido y arcenes adecuados, incorporando mejoras funcionales en los enlaces de Lloreda, La Peñona y El Empalme. Esta intervención, según defiende el Principado, permitiría absorber el tráfico de mercancías vinculado al Puerto y a la ZALIA, aliviando los actuales cuellos de botella y elevando los estándares de seguridad vial.

En paralelo, se prevé la ejecución de un nuevo vial por el valle de Aboño que desvíe el tráfico pesado fuera del núcleo de El Empalme, donde se prevén obras de humanización urbana con aceras ampliadas, zonas verdes, carriles bici y mejoras en accesibilidad peatonal.

Además se proyecta una conexión directa entre la GJ-10 y la GJ-1 para evitar el paso de camiones por zonas urbanas y la rehabilitación integral de la GJ-1 entre Aboño y El Musel, incluyendo la modernización del acceso portuario desde el oeste. A estas obras se sumaría la reapertura del túnel de Aboño 1 para permitir una mejor segregración de flujos.

Retraso de Lloreda-Veriña

Complementariamente en el casco urbano de Gijón se defiende la transformación de la avenida Príncipe de Asturias mediante medidas de calmado de tráfico, prioridad peatonal y actuaciones de mejora ambiental. El Principado asumiría esta humanización permutando este vial con el Ministerio por el acceso a El Musel por Aboño .

Todo el afán que tenía el Principado por avanzar a lo largo del último año en la solución por Aboño se ha trastocado por el enésimo retraso del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña, clave para desarrollar la alternativa que lidera la Consejería de Alejandro Calvo por Aboño. Esta obra, con un coste de 60 millones de euros, debería haberse licitado la pasada primavera y ha vuelto a demorarse por su deficiente tramitación ambiental, que a día de hoy aún se sigue subsanando.