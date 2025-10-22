El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nudo de El Empalme, en Carreño, que se pretende reordenar con este nuevo proyecto. E. C.

El Ministerio de Transportes inicia el estudio del vial por Aboño un año después del fiasco de Jove

Analiza la propuesta del Principado de desdoblar la AS-19 hasta El Empalme, en Carreño, y continuar por la GJ-1 para acceder a El Musel por el túnel actualmente cerrado

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:25

Un año entero después de dar carpetazo al vial de Jove tanto soterrado como en superficie, el Ministerio de Transportes ha iniciado el estudio ... de viabilidad de una alternativa por el valle de Aboño. Según ha podido saber EL COMERCIO, la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad, encabezada por José Antonio Santano, ha encargado a la ingeniería estatal Ineco un trabajo fechado en septiembre de este año que lleva por título 'Estudio de viabilidad del acceso al Puerto de El Musel (Gijón) a través de las carreteras AS-19 y GJ-1 (Aboño)'.

