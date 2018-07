La ministra Ribera califica de «superurgencia» completar la depuración del este de Gijón Un ciudadano observa las instalaciones de la depuradora del este detrás del vallado que protege el recinto donde está en El Pisón. / DANIEL MORA «No se explica por qué no se ha abordado con anticipación y tiempo», afirma. Anuncia para otoño un Plan Nacional sobre aguas residuales MARCOS MORO GIJÓN. Viernes, 27 julio 2018, 03:16

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró ayer que completar la depuración de las aguas residuales de la zona este de Gijón y de otras ocho aglomeraciones urbanas españolas «forma parte de las superurgencias» del departamento que dirige. «Lamentablemente, en el momento en que estamos, es difícil imaginar una solución mágica que pueda reposicionarnos en poquísimo tiempo», señaló Ribera a propósito de la multa millonaria que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TUE) acaba de imponer a España por las deficiencias que arrastra el país en la gestión de sus aguas residuales. Una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 10,95 millones por cada semestre de retraso en resolver el problema (de los que 4 millones corresponden a la ausencia de depuración en la zona este gijonesa).

El Gobierno central prevé tener resuelta la situación de la depuradora del este en la ciudad antes de finales de 2019. La ministra, que ayer presidió la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con presencia de los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas, aseguró que ya tiene hoja de ruta para los próximos meses con las nueve aglomeraciones urbanas incluidas en la sanción europea. Indicó que la Dirección General del Agua está trabajando «intensamente» en medidas de choque que se concretarán en un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización de Aguas Residuales con el objetivo de evitar nuevas condenas a España por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

En concreto, Ribera explicó que su ministerio tratará de «identificar» los fallos y problemas, «dar respuesta» a ello y «tener el 100% de las aguas residuales depuradas y tratadas». No obstante, también reconoció que esto «no es algo que pueda hacerse de un día para otro».

Los núcleos afectados en el procedimiento sancionador europeo son: siete en Andalucía (Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas y Tarifa), una en Asturias (Gijón Este) y una en Canarias (Valle de Güimar).

Ribera lamentó que España haya sido condenada a pagar multas coercitivas «muy importantes» por esos incumplimientos y llamó la atención sobre la circunstancia de que se ha llegado a esta situación «después de años en los que se debían haber hecho las cosas de otro modo y no se han hecho».

A su juicio, la sentencia del Tribunal de Justicia europeo pone al descubierto «una maraña de problemas que hay que ir desenredando». La ministra, además, puso de relieve que algunos de esos problemas tienen que ver con la depuración de aguas en zonas urbanas «muy notables e importantes». Es el caso de la cuenca este de Gijón, cuyos vertidos al Cantábrico equivalen a una población equivalente de 161.800 habitantes. «Hay ciudades y pueblos que la verdad es que uno no se explica por qué no se ha sido capaz de abordar esto con anticipación y con tiempo», abundó Ribera.

Nuevo trámite ambiental

También se refirió ayer al problema de los vertidos de la zona este de Gijón el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra. Éste no dudó en reclamar ayer desde Madrid, al término de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, «diligencia» al Gobierno de España para completar la depuración de las aguas de Gijón, un «asunto prioritario» para el Principado. No obstante, reiteró que hay que respetar el nuevo trámite ambiental al que está siendo sometida la depuradora del este de la ciudad y ser «rigurosos», pues «saltarse cualquier paso no es una solución, es probablemente añadir un problema más». El consejero aludió así a la repetición del análisis de alternativas de ubicación de la planta de saneamiento, avalado por expertos universitarios y científicos, que ya ha sido elaborado por la empresa asturiana Taxus y que en este momento está a punto de salir a información pública. Ejecutivo central y autonómico se agarran a esta vía para poder legalizar en un año la depuradora construida en terrenos anexos a la 'Plantona' entre 2012 y 2016 con la aprobación una nueva declaración de impacto ambiental (DIA). «Esperamos que la ubicación sea adecuada y cumpla la legislación ambiental», declaró Lastra en referencia a la planta ya construida en El Pisón, cuyas obras están ejecutadas prácticamente al 100% desde marzo de 2016.

Además, defendió que la puesta en marcha del pretratamiento (desarenado y desengrasado) en esas instalaciones es una acción de carácter provisional que «alivia en cierta medida». El consejero apuntó, asimismo, que en este asunto «no sirven las invocaciones y expresiones altisonantes» y hay que «seguir los pasos» para que todos los trámites sean «rigurosos y correctos».

Respecto a la multa millonaria impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consecuencia de que España ha tardado en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en nueve aglomeraciones urbanas incluida la zona este de Gijón, remarcó que «la amenaza de sanciones era cierta» y que la administración «no ha llegado a tiempo».

Por su parte, la presidenta de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), Ana Braña, atribuyó ayer a la gestión del último gobierno municipal del PSOE de Paz Fernández Felgueroso y a la «incapacidad» de los sucesivos Gobierno centrales de PSOE y PP la responsabilidad de que a día de hoy siga sin resolverse el problema de la depuración de las aguas residuales en la cuenca este de Gijón. La también edil de Hacienda expresó su «respeto por las decisiones judiciales» tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE.

Braña aseguró que el equipo de gobierno de Foro «está muy preocupado» por la falta de depuradora en el este. No obstante, remarcó que «la hemeroteca está ahí» y recordó al portavoz socialista, José María Pérez, que un gobierno del que él formaba parte apostó en 2008 por ubicar la planta en El Pisón aduciendo que no acarrearía «ningún problema legal».