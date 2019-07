El tío 'Miro' no pierde la sonrisa Casimiro rodeado por varios asistentes al homenaje. / J. PAÑEDA Más de 150 personas homenajearon a Casimiro Álvarez, histórico locutor de Radio Gijón A. ARBOLEYA GIJÓN. Domingo, 21 julio 2019, 01:03

Casimiro Álvarez, histórico locutor de Radio Gijón, recibió ayer su homenaje más especial al verse rodeado por más de 150 familiares y amigos que lo arroparon y le mostraron su cariño. «Para mí, lo más importante es tratar con la gente y sonreír», decía siempre que se le preguntaba por su cercanía con las personas.

El restaurante Savannah fue testigo del homenaje. Tras la presentación realizada por Julio César Baragaño, maestro de ceremonias, tomó la palabra Alberto Ferrao, concejal de Cultura y Educación. «Me uno a este homenaje con especial admiración por todo lo que ha representado Casimiro a lo largo de más de tres décadas en la radio para Gijón», comenzó su intervención. El concejal gijonés, en representación del PSOE, se deshizo en halagos hacia la figura del tío 'Miro'. «Puso alma y pasión en todo lo que hizo. Su personal talante, su desenfado y su sentido del humor marcaron un antes y un después en la vida de los gijoneses», concluyó.

Jesús Santos Villagrá agradeció a los allí presentes por contribuir a poder «seguir viéndolo con esa cara de felicidad». El momento más especial llegó con la intervención de su sobrino, Germán Heredia. Este, haciendo gala del especial sentido del humor que caracteriza a su tío, comenzó diciendo «hablo yo porque si habla mi tío no comeríamos». «La familia dice que no empezó a hablar hasta los cinco años... debía de estar cogiendo carrerilla porque ahora no para», continuó provocando las risas de todos, incluido su tío. Heredia citó los rasgos que han hecho que el tío 'Miro' sea «tan grande». «Su humanidad, generosidad, profesionalidad, sentido del humor, afabilidad, admiración por todos sus compañeros y, sobre todo, su querencia y pasión hacia nuestra ciudad», aseguró. Pipo Prendes y Cholo Juvacho actuaron en la fiesta.