«La moda ha llegado a anular la estética» Juego de guantes del portero Íker Casillas, quien pasó por las manos de Ramiro Fernández. / E. C. Ramiro Fernández, el peluquero de la Selección, expondrá en el Grupo Covadonga 80 piezas recopiladas durante 28 años MARLA NIETO GIJÓN. Miércoles, 4 septiembre 2019, 18:43

Reconocido psicoesteta más que peluquero, Ramiro Fernández no tuvo una infancia sencilla. Sin embargo, los años ha jugado muy a su favor. Tanto que, sin buscarlo y meramente por su talento creativo en el mundo del cabello, ha conseguido ser el asesor de la Selección Española de Fútbol durante 28 años.

«He convivido muchas horas con los jugadores. Ellos saben que pueden confiar en mí, porque a pesar de la fama que tenemos los peluqueros de ser unos charlatanes, yo siempre les he demostrado discrección», asegura. Gracias a su prudencia ha conseguido labrarse un futuro en un mundo donde la competencia es enorme: «Sé que podría haber estado en mi lugar cualquier otro peluquero de Madrid o Barcelona, pero me eligieron a mí porque saben que yo no hago preguntas, yo voy a realizar mi trabajo».

Luis Enrique fue el primero en detectar su profesionalidad y, a través del boca a boca, la fama de su buen hacer se fue extendiendo entre los jugadores. «Javier Clemente le preguntó a Luis Enrique '¿quién es ese tal Ramiro?' Así fueron probando cada vez que venían a Asturias, hasta que luego me empezaron a llamar para ir con ellos a otras ciudades y países», señaló.

Según este peluquero, a pesar de ser jugadores jóvenes que ganan altas cantidades de dinero, «muestran humildad, son bastante sencillos, sobre todo cuando acuden individualmente, porque al final entre amigos se vacilan y se hacen bromas, pero es lo normal. Yo solo los regaño cuando hay chavales esperando para hacerse una foto con ellos pero van a su aire hablando por teléfono. Les digo que para sus seguidores una simple foto es lo más».

En contra del rapado

Una vez que se estableció en Oviedo, allá en 1959, empezó a visitar los mejores salones de París, Viena o Alemania, entre otros. Ramiro Fernández considera que «hoy en día la figura del barbero es muy diferente al de aquel entonces». Antes, confesó, «se podía dejar volar la imaginación a la hora de cortar el pelo, porque había materia prima para moldear. Pero ahora, con esa tendencia de raparse, desaparece toda posible creatividad». En el pasado los que marcaban la moda eran los cantantes y los actores, sin embargo, «actualmente son los futbolistas los que la marcan. Ellos están muy pendientes de lo que se lleva y, al mismo tiempo, me obligan a mí a estarlo también».

Pero, a su juicio, «la moda ha anulado a la estética. A un futbolista con orejas pronunciadas y la cara larga, no le favorece dejar barba o cortarse el pelo al cero y dejarse un flequillo. El sentido estético se ha perdido... Ahora es mera moda. Ves a los futbolistas cómo van todos con el mismo corte y tan solo un 10% conserva cabello donde poder desarrollar nuestro arte».

Ramiro Fernández expondrá a partir del viernes «una colección de aproximadamente 80 piezas que he ido recopilando a lo largo de los años», con motivo del 50 aniversario del Real Grupo de Cultura Covadonga. Será en las instalaciones de Las Mestas y durará hasta el lunes día 9, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21. «De las 222 camisetas que tengo mostraré unas doce. Además, incluyo publicaciones de revistas y prensa internacionales que han resaltado mi trabajo, así como obsequios de la federación, varias piezas y fotografías históricas de cuando 'La Roja' ganó el mundial o el Europeo».

Este artista del cabello que consiguió ser portada de periódicos deportivos nacionales tiene pensado «publicar un libro del que llevo ya unos 18 capítulos escritos. El prólogo me lo hará Luis Villarejo, un periodista asturiano que trabaja para la agencia Efe».