El gijonés que dio de comer a los Rolling Stones y a Julio Iglesias

Su catering ha dado de comer a más de 15.000 personas en un único evento, atendido simultáneamente por cuatrocientos empleados y con «más de ... setentas toneladas de material». También a políticos o figuras de la escena musical internacional como los Rolling Stone o Julio Iglesias. Y del obrador de su confitería han salido creaciones como la tarta de sidra. Son solo algunos ejemplos del trabajo que el confitero y empresario Juan Manuel Álvarez Díaz ha realizado en las cuatro últimas décadas al frente de Moka.

Ha sido la suya una vida «intensísima» en lo profesional, a la que consiguió bajar de revoluciones hace casi seis años, cuando se jubiló (aunque sin desvincularse del todo del negocio) y a la que ahora ha decidido poner el punto final de forma definitiva con la venta o traspaso de las empresas. Lo hace consciente de que no habrá relevo familiar, porque sus hijas tienen sus propias carreras profesionales, y con la convicción de que ni la mítica confitería de la avenida de Castilla –con más de cincuenta años de historia– ni las instalaciones de Moka Catering en el polígono de Mora Garay, «en activo y funcionando muy bien» van a cerrar: «La empresa continuará. El que no continúa soy yo».

«No soy un confitero de mandil, porque me he dedicado más a la gestión, pero me considero confitero de oficio», dice este hijo de comerciantes que se las ingenió para que le admitieran en un curso de Formación Profesional sin tener siquiera la edad mínima exigida y que con dieciocho años ya adquirió maquinaria de segunda mano para empezar a trabajar en un local que era de sus padres. Pocos años después abrió la confitería Aldi –por las iniciales de sus apellidos– en el barrio de Pumarín. «La puse a funcionar como un cañón» y cuando tuvo recursos suficientes, cumplió su objetivo de instalarse «en Gijón», en la avenida de Castilla, donde compró la confitería Moka, el negocio que Manuel Vidal y su mujer habían iniciado en 1972.

38 años

Eso fue en el año 1987. Lo primero que hizo fue actualizar las instalaciones, ampliar la plantilla –«había seis empleados cuando lo cogí y llegamos a tener treinta. Ahora son trece»– e incrementar la labor comercial y las ventas, tanto en la confitería como «en la calle». Moka y Aldi convivieron unos pocos años, pero al final acabó cerrando el negocio de Pumarín para centrar sus esfuerzos en el de la avenida de Castilla esquina con la Costa.

«Siempre hemos hecho una confitería honesta y tradicional. Pero también elaboraciones exclusivas como la tarta de sidra», comenta Álvarez de un de sus productos más identificativos, «muy difícil de hacer, pero riquísima y muy fresca». La idea surgió de un viaje a Francia, donde probó un postre elaborado con aguardiente de sidra.

Él, que fue fundador, secretario y vocal del gremio de confiteros durante más de veinte años y presidente de la patronal del catering durante catorce, asegura rotundo que «en el mundo de la cocina y en el de la confitería se copia bastante. Lo de la creatividad queda reservado a muy muy pocos».

Otro de los productos de la confitería francesa que Moka introdujo en Asturias fueron los croissants de almendra. Pero entre los más vendidos, ,dice, están los merenguitos, «un producto que no tienen todas las confiterías».

El salto al cátering lo dio Juan Manuel Díaz a mediados de los 90. Casi treinta años lleva funcionando un negocio «tanto o más importante» que el de la confitería. «Muchos se asombrarían de ver lo que hemos hecho por el mundo» dice de una empresa que «no es un fabricante de comidas más, sino una productora técnica de servicios de catering de altísima dificultad. Por eso se nos contrata fuera», argumenta.

Y con la actividad del cátering, encargándose de la organización de bodas, fiestas, congresos y eventos de todo tipo, el negocio se amplió con la creación de otras subdivisiones: Moka Renting –para el alquiler de recursos materiales de hostelería–, Moka Artistas –para la contratación de todo tipo de actuaciones, desde orquestas a magos o 'boys'– y Moka Comidas Populares.

Asar una vaca entera

Hacemos tartas gigantes, de hasta cuatro metros de alto, de las que puede salir una chica. Eso no lo tiene nadie. Y hasta hace poco teníamos también piñatas eróticas«, cuenta de la parte quizá más desconocida del negocio pero con la que reconoce que más ha disfrutado: »Me he divertido lo que no está en los escritos«.

Quizá lo que tampoco se sepa es que «tenemos el único asador con capacidad para asar una vaca entera». O que durante años el personal de Moka se encargó de las comidas, la limpieza de camarotes o el servicio de lavandería a bordo de grandes barcos. Él mismo llegó a estar embarcado seis meses en uno de esos buques.