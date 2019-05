«El Molinón es pequeño, pero tiene algo especial» Alumnos del Doña Jimena y sus compañeros del Albert Einstein de Munich, en la plaza Mayor. / D. ARIENZA Alumnos de intercambio procedentes de Munich mejoran su español, «un idioma muy útil», mientras conocen Asturias | Cursan 4º ESO y 1º de Bachillerato estudian castellano «porque suena muy bien y se habla en muchos países del mundo» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Viernes, 10 mayo 2019, 02:18

El carácter español triunfa entre los estudiantes alemanes. «Los profesores aquí no son tan serios. Me gustan mucho porque son muy cercanos. En las clases usan más tecnología y el contenido es más visual y atractivo». Así lo indica Julian Doll, estudiante del instituto Albert Einstein de Munich. «Aquí, en Gijón, lo que más me ha gustado es El Molinón. Es más pequeño que el Alliance Arena de Munich, pero tiene algo especial», comenta con simpatía.

Antes de la visita alemana, doce alumnos del Doña Jimena estuvieron en Munich en septiembre. El programa de intercambio es una iniciativa de los propios institutos y las familias participantes. «No hay ningún tipo de subvención», explica María Belén Bastián, profesora de inglés en el IES Doña Jimena. El objetivo es que se establezca una relación entre ellos y puedan conocer la realidad educativa y el día a día de otro país. «De este modo les será menos difícil en el futuro participar en programas de Erasmus y similares», anticipa Maike Heuermann, profesora de alemán del Doña Jimena.

Algunos ya conocían España y por eso decidieron estudiar español, pero otros estrenan destino. «Es mi primera vez en España y Gijón me ha parecido una ciudad muy bonita. Las clases no las entiendo del todo porque hablan muy rápido y la pronunciación es muy diferente, pero es muy divertido seguirlas. Lo que más me cuesta es el vocabulario», reconoce la estudiante Felicitas von Mylius.

Espicha final

Otros, como Emma Spitzenberger, han estado de vacaciones en Mallorca. «Me gustó mucho la lengua y como se habla en muchos países del mundo creo que puede ser muy útil». Precisamente, las islas son el centro de atención de Claudia Lara, alumna del Doña Jimena. «Yo quiero vivir en Mallorca y allí el alemán es muy importante. Además, me atraen mucho las lenguas más frías, menos romance», añade.

Ángel Castro quiere estudiar astronomía en Alemania y María González cree que tiene facilidades. «Me gusta cómo suena y tengo una tía que vive en Stuttgart», revela. Los estudiantes alemanes vuelven hoy a casa, pero no sin antes haber conocido el Prerrománico, la Laboral y la cueva de Tito Bustillo. Ayer tuvieron espicha de despedida.