«En estos momentos, en Gijón, donde más jabalíes hay es en la zona este» EL I Congreso de Control Poblacional Mediante Tiro con Arco se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Jardín Botánico

Eva Hernández Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:29 Comenta Compartir

Son 300 jabalíes los que el programa de control de población basado en la caza con arco que realiza el Club de Arqueros de Villaviciosa abaten al año en Gijón. Esta iniciativa contribuye a reducir los daños agrícolas y los riesgos de accidentes en las zonas urbanas y periurbanas. El éxito de esta experiencia ha hecho que el 8 y 9 de noviembre se celebre el Primer Congreso Nacional del Control Poblacional Mediante la Caza con Arco en el Jardín Botánico.

El programa, que lleva realizándose desde 2021, se lleva a cabo durante todo el año. Los arqueros actúan donde reciben los avisos tanto ciudadanos como del Ayuntamiento. En total, hay entre 30 y 40 puestos activos y están formados por 9 arqueros. «El comportamiento de los jabalíes ha cambiado con el tiempo. Antes las manadas permanecían fijas, pero ahora, con la reducción de la población, observamos mucha más movilidad», explicó Emilio Álvarez, presidente del Club de Arqueros de Villaviciosa, durante la presentación junto al concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, del congreso en el Ayuntamiento. En estos momentos, observan «mayor actividad al este de la ciudad, en las parroquias de Cabueñes o Somió, entre otras» aunque «hay avisos en todo Gijón».

El sistema tiene un meticuloso de seguimiento. Para ello, utilizan cámaras de fototrampeo en los distintos puestos que envían imágenes en tiempo real y cebaderos automáticos. «Cuando un jabalí aparece durante tres noches consecutivas para comer en el mismo punto, es cuando actuamos», explicó Álvarez. De esta forma quieren tener «el mínimo impacto posible».

Sobre el congreso, estarán «prácticamente todos los grupos de control de población mediante caza con arco», señaló Álvarez. Destacó también algunas conferencias del programa como el biólogo Carlos Nores que hablará de 'La recolonizcación del jabalí en Asturias: Cuando los jabalíes se asomaron al mar' o Christian Gortázar Schmidt, catedrático de sanidad animal en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos que contestará a la pregunta de ¿por qué es necesario el control poblacional de jabalí? El sábado, el congreso se celebrará de 10 a 18.30 horas y el domingo desde las 10 a las 14 horas.

En el congreso se aunará la parte cinegética como la parte científica y de administraciones. «El objetivo es que vayamos todos de la mano con el tema del control de población», explicó Álvarez. La idea, en un futuro, es que se realice este encuentro de forma bianual rotando por toda España.