«Los monopatines son un peligro para los ciclistas porque van a toda velocidad» Un hombre circula en monopatín con las manos ocupadas. / A. GARCÍA Diversidad de opiniones entre los gijoneses, que coinciden en que debe existir una regulación para estos vehículos S. MORÁN GIJÓN. Viernes, 9 agosto 2019, 01:17

Tras los últimos accidentes con patinetes eléctricos implicados se reaviva el debate sobre por dónde deben circular; en general hay coincidencia en que urge regular su uso. «Es como todo, yo vengo ahora desde El Rinconín y obviamente si no estoy atento me podía haber estrellado varias veces. Si se utiliza bien está genial, y si se utiliza mal, no», afirmó Fernando Gala, que tiene patinete propio y ve muchos problemas a menudo porque «hay niños que cruzan sin mirar, gente que sale de la playa y ocupa los dos carriles, otros que van en bicicleta sin manos, otros van escuchando música y no se enteran... Es que al final hay de todo».

Respecto a su regulación vería «muy bien que se pusiera un seguro» e incluso propone la idea de «poner una matrícula a los patinetes». «Si no pasa de treinta kilómetros por hora yo dejaría que fueran por el carril bici, pero si alcanza los ochenta como hay algunos, tendría que ir por carretera, con casco, chaleco reflectante y demás». Por su parte, Ángeles Mitre, usuaria de bicicleta, comentó que los patinetes le parecen «genial porque son el futuro de la ciudad». «Después de lo del accidente del otro día se debería sacar un tipo de seguro o alguna forma de control», indicó, en alusión al accidente en el carril bici del Muro, cuando un conductor de patinete embistió a un ciclista.

Isaac Mitre, que estaba junto a su hermana dando un paseo en bicicleta, cree que «debería de existir alguna normativa para regular» estos nuevos vehículos, aunque es consciente de que «es un tema complicado». Otros, como Eugenio Menéndez, se mostraron muy críticos con estos monopatines eléctricos. «Son un peligro para los ciclistas porque pasan a toda velocidad». También comentó que «el carril bici se hizo para que lo utilizaran las bicicletas y así debería ser». A su juicio el patinete eléctrico ha de estar obligado a «circular por carretera como lo hacen los coches» debido a que «nosotros corremos el peligro de que nos peguen un golpe y nos tiren, como pasó el otro día». Isabel de la Peña consideró que «mientras que estén regulados me parece perfecto que puedan usarse». Cree que «todos tenemos espacio», a lo que añadió que «el carril bici puede ser una opción para que circulen pero eso tienen que decidirlo los profesionales».