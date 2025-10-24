Montiana, en Gijón, recupera la normalidad tras el grave incendio del Monte Areo: así está la zona quemada Un retén de los bomberos de Gijón permanece en la zona realizando labores de vigilancia y refresco del terreno donde se requiera

Carlos Amado Gijón Viernes, 24 de octubre 2025, 13:48 Comenta Compartir

Montiana, así como las parroquias de Serín y San Andrés de los Tacones, han recuperado la total normalidad después del «tremendo susto» ocasionado por el grave incendio que arrasó 40 hectáreas del Monte Areo la noche del miércoles y que aún no se ha dado por extinguido, aunque está totalmente controlado.

Este viernes un retén de los bomberos de Gijón permanece en la zona realizando labores de control sobre el terreno y de refresco allá donde consdieran necesario. También se ha podido ver a operarios de Red Eléctrica comprobando el estado de la línea de alta tensión que atraviesa la zona quemada. Los efectivos del servicio municipal también han controlado el estado de instalaciones de otras empresas, como Nippon Gases, que cuenta con una tubería de oxígeno que atraviesa el monte.

Juan Carlos Román

De momento, el Ayuntamiento de Gijón mantiene activado el nivel 1 de alerta del Plan de Emergencias Municipal.