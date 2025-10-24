Morcillas, miel y hasta jalapeños de origen leonés Con motivo del 42 aniversario de la Casa de León, 23 expositores ofrecen sus productos en la plaza Mayor hasta este domingo

Eva Hernández Gijón Viernes, 24 de octubre 2025, 22:38

«El público aquí en Gijón es fantástico. Hay asturianos que vienen desde sus pueblos hasta aquí solo para comprar». Víctor Fontecha es uno de los vendedores que se encuentran en los 23 puestos de la feria gastronómica situada en la plaza Mayor con motivo del 42 aniversario de la Casa de León en Asturias.

En el caso de Fontecha, viene desde Valverde de la Sierra cargado de mieles: «de mielato, de alta montaña, de brezo...» y sus propias innovaciones. Algunas tan sorprendentes como beneficiosas. «Tengo una con cúrcuma, jalea real y pimienta», señala. Para los niños, una mezclada con cacao y otra específica «para los resfriados» que ya solo con el olor «desatasca las fosas nasales», señala.

En una feria de León no podía faltar los embutidos. Entre ellos, la morcilla Morvega que sigue «la receta original de la montaña oriental», apunta el vendedor José Manuel Silva. Envasada en tarros, traen distintas variedades: la tradicional, otra con queso azul, con queso cabrales –«para nuestros vecinos asturianos»– o la favorita, con cecina de León. Tres frascos de la tradicional cuestan 12 euros; mezclados, 13 euros y, en caso de llevar la de cecina, es un euro más. ¿La recomendación de Silva? «Hacerla con patatas fritas», aunque «en tortilla o empanada está igual de buena».

Para los más dulces, la empresa Nazaré Hojaldrería trae tejas, angélicas, amelias, coronas y merlitones. Estos últimos son los favoritos. En el poco tiempo que llevaban abiertos ya habían vendido cuatro cajas. El hojaldre «100% de mantequilla» es la clave del éxito.

Pero uno de los productos que más llama la atención son los jalapeños de Conservas Santa Catalina que se venden en botes en escabeche por 5,90 euros. También tienen mermelada de jalapeños entre 4 y 7 euros. Y si bien se dirigen a un público «que le encante el picante», señala el vendedor Ricardo Dávila. La aceptación es «muy buena». El mercado estará abierto este domingo de 11 a 21.30 horas y el domingo de 11 a 19 horas.