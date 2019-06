Moriyón afirma que «no se superaron» los límites anuales de contaminación Moriyón planta uno de los carbayos. / AURELIO FLÓREZ La alcaldesa señala que queda pendiente incluir en la red del Principado la estación móvil de medición de la calidad del aire de El Lauredal DANI BUSTO GIJÓN. Jueves, 6 junio 2019, 02:24

La alcaldesa en funciones, Carmen Moriyón, aseguró ayer que Gijón «cumple el plan de calidad del aire» del Principado y recordó que este año, «al igual que el anterior, no se ha superado el límite de días permitido» con exceso de partículas contaminantes en suspensión, conocidas como PM10. Pese a ello, la regidora considero que no es óbice que «no se perciba que hay que mejorar» la calidad del aire, y puso como ejemplo la zona oeste, donde los vecinos reclaman un mayor control y donde «hay mucho material sedimentable que afecta al barrio, a las aceras, las ventanas y coches».

Moriyón se pronunció en estos términos durante la entrega de premios del Concurso de Cuentos de Medio Ambiente promovido por el Ayuntamiento y celebrado ayer en el Tendayu del Pueblo de Asturias, donde señaló que «se está luchando en dos frentes». Por un lado, contra las citadas partículas sedimentables, que son más visibles, y, por otro, contra las PM10, «que son las que respiramos y las que hacen daño» a la salud.

En referencia a la estación móvil de medición de la calidad del aire de El Lauredal, Carmen Moriyón comentó que «queda pendiente» la solicitud al Principado para que se incluya en la red fija del Gobierno regional. Por tanto, añadió, «será un tema que tendrán que abordar desde la próxima corporación municipal y desde el Gobierno regional».

En este punto, la todavía alcaldesa aclaró que la de El Lauredal es «una estación que marca una realidad objetiva», y que esto no supone que la que se encuentra ubicada en la avenida de la Argentina, en La Calzada, «marque mal, sino que se constató que en esta última los parámetros son unos y en El Lauredal, otros».

Cooperación institucional

Por último, Moriyón consideró que el futuro de los problemas medioambientales no puede ir por otro camino que no sea la coordinación institucional, y apostó por sacar el medio ambiente de «la lucha política» ya que no es una «cuestión ideológica», sino «una cuestión de salud».

«Lo más importante es que en los últimos cuatro años hubo coordinación institucional entre el Ayuntamiento de Gijón y la administración autonómica en estas materias», valoró la regidora de la ciudad.

Ya por la tarde, y dentro de los actos de la ciudad enmarcados en el Día Mundial del Medio Ambiente, Moriyón acudió a la inauguración de la carbayera Pedro Pidal, en el área recreativa de Granda. Allí se plantaron ayer 36 nuevos carbayos, que se sumaron al centenar que ya crece en este área, y también se mostró una placa conmemorativa en memoria del marqués de Villaviciosa que dará nombre al parque.

El presidente de la asociación de vecinos de Granda, Félix Gómez, valoró esta iniciativa y destacó que con estas plantaciones «se da más vida a la parroquia y se invita a que la gente pase las tardes por aquí».