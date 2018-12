Moriyón trabajará para que «ningún asturiano tenga que abrazarse con su familia sólo por internet en Navidad» Así se refería la alcaldesa de Gijón a los problemas con las conexiones en la región y al elevado precio de los vuelos EUROPA PRESS Lunes, 10 diciembre 2018, 16:40

La presidenta de Foro, Carmen Moriyón se ha referido este lunes al problema de las conexiones terrestres y aéreas y al elevado precio de los vuelos que impiden a «cientos de asturianos regresar a sus casas en estas fiestas», y declara que «si tenemos responsabilidades de gobierno trabajaremos para que ningún asturiano y ninguna asturiana más tenga que abrazarse con la familia solo a través de Internet en Navidad. Eso es muy lamentable».

Tras la ofrenda floral al rey Aurelio, celebrada este mediodía en la capilla de Sotrondio por parte de 'El foro de Asturias' y a preguntas de los medios sobre la irrupción de Vox en la escena política tras las elecciones andaluzas, Moriyón ha optado por abordar «otra actualidad, la de los problemas de los asturianos y asturianas».

«Algún día tendremos que empezar a dejar de hablar de cosas que no son los graves problemas que está atravesando Asturias. Tengo que referirme, obligatoriamente, a que cientos de asturianos no puedan regresar a sus casas en estas fiestas por falta de conexiones. Ése es hoy uno de los principales problemas de Asturias y ahí es en lo que nosotros trabajaremos», sostiene.

Y refiriéndose a «otros problemas», ha manifestado que «quienes estuvimos en Asturias en este puente festivo comprobamos que estamos asistiendo a los datos más bajos de casas rurales en 25 años. A la espera de los datos turísticos definitivos, nuevamente es Gijón, los hoteles de Gijón, y el Oriente, quienes salvan la campaña en Asturias», destacó.

«Todo ello -ha agregado- nos lleva a conocer informes que colocan a Asturias como la única comunidad autónoma de España que no duplicó el PIB en los últimos 40 años. En Foro tenemos la cabeza en esos problemas y es en lo que estamos trabajando, en buscar las mejores soluciones y resolver los verdaderos problemas de Asturias; no en otras cuestiones, que son interesantes, pero que no son los problemas de los asturianos», concluye.