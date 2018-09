Moriyón: «Nos piden que hagamos en Asturias lo que hemos conseguido en Gijón» Francisco Álvarez-Cascos, junto a Carmen Moriyón, que saluda a una militante. / PALOMA UCHA «Tras siete años de gobierno de Foro, la ciudad se ha convertido en el contrapeso de la economía regional» E. GARCÍA GIJÓN. Sábado, 22 septiembre 2018, 01:14

«Carmen es la protagonista». El secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, no quiso hacer ninguna declaración. Ni sobre su citación para declarar en la comisión municipal sobre 'Enredadera' ni sobre otro asunto que no fuera mostrar su apoyo a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que ayer presentó a los concejos de Gijón, Carreño, Villaviciosa y Gozón su candidatura a presidir Foro Asturias.

Mientras esperaban a la alcaldesa, algunos de los presentes se preguntaban si a la cita en el llagar Castañón acudiría el posible candidato para sustituirla, Álvaro Muñiz. Quien fuera presidente de la Cámara de Comercio gijonesa no asistió al evento y Moriyón llegó tarde, pero llegó. Fue presentada con elogios por sus compañeros en el equipo de gobierno gijonés Jesús Martínez Salvador y Fernando Couto. El primero destacó su ritmo «incombustible» e invitó a los presentes a desplazarse el próximo día 29 a Pola de Siero para participar en el III Congreso de Foro Asturias. Quiso también trasladar un mensaje de ilusión que el secretario general de Foro Gijón, Fernando Couto, reiteró. Tras la candidatura al Congreso, dijo, hay «treinta hombres y mujeres que afrontan con ilusión una erapa nueva en el partido y en la política asturiana». «No hace falta decir lo que representa la figura de Carmen en Gijón. Tenemos una candidata excepcional, con un bajage que no tienen otros y un equipo que no tienen todos».

Llegó el turno a la protagonista, que agradeció a todos los presentes su «cariño y calor a lo largo de esta andadura que dura ya más de siete años». La alcaldesa hizo hincapié en que la decisión de presentarse a la presidencia de Foro fue «personal, aunque pesó mucho el ánimo» que le dieron. «Tuve la inmensa suerte de estar estos siete años teniendo la máxima responsabilidad en Gijón y ahora estoy teniendo la oportunidad de salir», indicó. En su periplo por el «Centro, Oriente y Occidente, costa y cordillera, los compañeros piden que hagamos en Asturias lo que hemos conseguido en Gijón».La alcaldesa afirmó sentirse « muy orgullosa del trabajo que hemos hecho durante este tiempo, que no ha sido otro que intentar mejorar en todo lo posible esçta ciudad».

A lo largo de estos siete años de gobierno, «Gijón se ha convertido en el contrapeso de la economía regional». «Pudimos demostrar que se puede hacer política de otra manera, que hay otra forma de gestionar lo público pensando en todos. siguiendo la fórmula: mejores infraestructuras, menos impuestos y menos trabas para losemprendedores». Moriyón consideró que el progreso «solo se logrará construyendo consensos», y prometió intentar «trasladar a Asturias esa experiencia».