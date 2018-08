«Soy motero de la escuela de Kavafis»

El poema más famoso de Kavafis le sirve a Miguel Rojo (Zarracín, 1957) para explicar cómo vive él su verdadera pasión, la de motero: «Me gusta disfrutar del camino. Para mí lo importante, como en los versos de 'Ítaca', no es llegar, sino el viaje en sí mismo». Del último que gozó aún está caliente el motor de su máquina. «Acabo de llegar de León y vine en cinco horas y media. De esos moteros soy», dice con humor y toda su sinceridad. «Es que los hay de dos clases: los que van encuerados tumbando curvas a una velocidad inconcebible, que me parece horroroso. Y estamos los otros, más 'vieyos' por lo general, que preferimos ir sin prisa, parándonos en un sitio guapo, oliendo el paisaje: las flores, la hierba segada...», detalla.

El verano es la estación más propicia para salir a rodar de la manera que le gusta al escritor y colaborador de este periódico, no solo por esos olores que le describen el territorio por el que pasa sino por razones más palpables: «La moto es un placer y mojarte o pasar frío para mí no lo es, por eso en invierno apenas salgo». Viaja solo o en grupo. «Tenemos una peña que se llama 'Los Moteros Altivos', aunque cada vez menos, porque vamos perdiendo unidades. Altivos y de la escuela de Kavafis», remarca con risas. Disfrutar es la meta, pero Miguel también ha sabido aprovechar esos viajes como materia literaria: «Uno de los que más me prestaron fue el que hice desde Xixón a Porto siguiendo la costa. Lo fui sacando en EL COMERCIO».

Su última novela, 'Siempre estaré a tu lado', una 'roadmovie' sobre la violencia doméstica, sigue un itinerario que su autor recorrió por las landas francesas. «Fue sugerencia de Luis Sepúlveda por mi condición de motero», desvela ahora.

La ruta más provechosa de este verano discurrió por el sur de Teruel: «Muy recomendable: pueblos preciosos sin turismo y una orografía alucinante». En su moto o sin ella, viajar es para el escritor tinetense algo más que cumplir el deseo del poema de Kavafis. «No es solo una forma de conocer el mundo, sino de conocerte a ti mismo. Algo tan obvio como que todos somos humanos, solo lo tienes claro cuando viajas».

Igual de claro tiene el destino que más le marcó: la India. «Fue llegar a otro planeta, un lugar en el que convive lo más guapo con lo más horrible. Tardé tiempo en asimilar todo lo que había visto y vivido allí. Creo que nadie debería morirse sin haber ido a la India», apunta con rotundidad.

A ese tipo de Ítacas, sostiene Rojo, que es preferible no emprender el regreso. «Volví a la India y el cristal se rompió. Apareció la realidad, esa cosa que se te cae de las manos». Aunque no todos los recuerdos memorables se quiebran.

Miguel Rojo evoca los veranos en que descubrió su vocación de Ulises: «Con dieciséis años marchábamos a 'deu' a cualquier sitio. Desde entonces nunca desaproveché la ocasión de viajar». O esos otros veranos, los de su infancia en Zarracín: «El olor de la hierba o mi abuela contándome que las mariposas nocturnas anunciaban carta. Un día vimos una y al poco llegó una carta de Cuba. Eso era mágico: mariposa y carta».

Lo cuenta mientras corrige su nueva novela, sobre la intolerancia religiosa, 'Resulta fácil hablar del día que vas a morir', y espera una traducción de poemas del argentino Ricardo Pochtar. «La playa, nada. Vivo al lado, pero lo mío ye el monte. Soy de Tineo y allí lo más gordo ye el río Ferroiro. El mar pareznos poco».