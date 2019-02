Motocomadres reúne a 94 entusiastas moteras Las participantes, con Carmen Moriyón, en el 'Solarón' antes de dar el pistoletazo de salida. / D. ARIENZA La quinta edición de la quedada partió de Gijón rumbo a Langreo y Avilés. «Las admiro mucho», resaltó la alcaldesa JOSÉ LUIS RUIZ Lunes, 25 febrero 2019, 06:17

El día salió inmejorable ayer para las 94 mujeres que se dieron cita en Gijón para recorrer parte de la región a bordo de sus motos. La quinta edición de la quedada de Motocomadres partió a las once de la mañana de la calle Sanz Crespo para hacer cien kilómetros por toda la zona centro de Asturias.

Tras un desayuno para cargar pilas en Gijón, la comitiva tomó rumbo a Langreo, donde tenían previsto un pincheo. «Desde allí fuimos a Avilés. Habíamos quedado en llegar a las dos, pero se nos alargó un poco porque es un recorrido muy bonito», explicó Mar Gómez, una de las participantes. Tras la comida de rigor, con anécdotas y experiencias, hubo sorteos de regalos.

La asociación motera cuenta con 617 socias (solo admite mujeres) de todas las edades, desde los 9 años hasta los 70. Según destacan, no hay límites a la hora de sentarse sobre las dos ruedas.

Carmen Moriyón no quiso perderse el desayuno y la ruidosa salida. «El año pasado me invitaron y no pude venir, así que quería acudir hoy. Las admiro mucho porque se organizan para realizar estas actividades y ahora que tenemos el 8 de marzo ahí, no deja de ser una red, una unión de mujeres y eso siempre está bien. En este caso lo hacen alrededor de las motos, que arrastra una afición tremenda», explicó la alcaldesa.