Mousse de naranja muy frío para setenta preparado a ocho manos La Escuela de Verano de Adansi abierta en el Colegio Príncipe de Asturias incluye un taller de cocina para mayores de 16 años CH. TUYA GIJÓN Miércoles, 18 julio 2018, 01:14

Sergio, Yeri, Cristian e Ismael llegan en perfecta formación al gimnasio del Colegio Príncipe de Asturias. En el suelo no están las líneas de color verde que, en lenguaje TEA, indican cual es el área de trabajo. Pero unos bancos que hacen la función de pasillo les dirigen directamente a la zona de 'cocina'.

Una muy particular. En la que no hay, «por ahora», elementos para elaborar productos calientes, «pero según vayamos avanzando, nos atreveremos con la plancha». De momento, en el aula de cocina de la Escuela de Verano de Adansi, los aspirantes a chef se emplean en delicias frescas. «Y no se les da nada mal».

Así lo cree Cristina González, coordinadora de esta cita estival que Adansi, el único centro de diagnóstico y tratamiento de los Trastornos de Espectro Autista (TEA) en Asturias desarrolla desde 2001.

En aquel momento, con pocos alumnos, la oferta de educación continúa durante el verano se hacía en el primer centro de Adansi, la hoy residencia frente al Club Natación Santa Olaya. Pero en los dos últimos años, ya ha sido el Colegio Príncipe de Asturias, en La Calzada, el anfitrión. «Fuimos el primer centro de toda Asturias en tener un aula TEA», explica la directora, Violeta Menéndez, «encantada de poder acoger aquí los talleres de Adansi».

A ellos acuden 72 personas. «Es una cifra muy alta, pero todavía tendríamos más, porque para las familias son conscientes de que estos alumnos necesitan formación continuada todo el año», precisa González. «Es que el tiempo libre, para ellos, no es productivo. Todos necesitan trabajar a diario la rutina, pero, según el grado de afectación que tengan, es mucho más importante», aclaró Carmen de la Rosa.

Dieciséis profesionales

Lapresidenta de Adansi tiene claro que si pudierans tener más plazas, habría más usuarios, pero eso obliga a una mayor inversión. «La escuela está subvencionada, las familias pagan una parte. Pero nosotros necesitamos formar a los equipos en TEA para poder abrir más aulas». En estos momentos, para 72 usuarios, en jornada continua de 9 a 17 horas, de lunes a viernes, el equipo lo forman 13 educadores, dos coordinadores y un auxiliar.

Además del taller de cocina, reservado a los mayores de 16 años, los alumnos, desde los 3 años, realizan todas sus rutinas diarias, así como trabajos para desarrollar sus habilidades sociales. «Hacen gestiones por el barrio, como ir a la compra. Es muy importante aprender y reforzar conductas básicas, como saludar, saber qué hacer al entrar o salir de un sitio».

Algo que en centro escolar de La Calzada es fácil. «El personal de Adansi viene antes de iniciar el curso de verano y transforma los espacios, para que no haya distracciones», apunta Violeta Menéndez en referencia a los murales tapados con papeles «porque para su rutina de pictogramas puede confundirles».

Donde no hubo confusión fue en la cata del postre elaborado ayer. La mousse de naranja para 72 elaborada a ocho manos se quedó corta. Hoy toca repetir. O innovar.