La movilidad «no es para todos» Miembros del Centro de Atención Integral de Viesques realizan un recorrido por su barrio y detectan una decena de puntos negros Cocemfe alerta sobre la existencia de barreras y crea un registro para denunciarlas GIJÓN.

'Camina con nosotros' es el lema de la Semana de la Movilidad que Gijón está celebrando estos días. Pero no todo el mundo puede recorrer la ciudad libremente. Porque lo que para algunos suponen apenas pequeños escalones que no conllevan ningún esfuerzo, para otros es la diferencia entre poder pasar por esa calle o no. Una parada de autobús en una calle estrecha no deja de ser una anécdota para quien no tiene problemas de movilidad. A Vicente Lázaro, por contra, le impide pasar y le obliga a ir marcha atrás con su sillas de ruedas hasta un lugar en donde pueda dar la vuelta. Vicente y algunos compañeros más del Centro de Atención Integral de Viesques se sumaron ayer a la Semana de la Movilidad de la formas más clara y más reivindicativa: haciendo un recorrido por el barrio. Sin salir de un par de calles pusieron en evidencia hasta siete puntos que les complican la movidad: aceras no rebajadas en los pasos de peatones, alcantarillas justo en medio del paso, semáforos que tardan una eternidad en abrirse, aceras estrechas, pavimentos en mal estado, con baldosas levantadas o resbaladizo, mobiliario urbano mal colocado, socavones...

Este itinerario no accesible fue organizado por Cocemfe Asturias, con su presidenta, Mónica Oviedo, a la cabeza, acompañada de los concejales de Bienestar Social y Derechos, Natalia González, y de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín. «Poder desplazarnos libremente por la calle y sin necesidad de planificar previamente la ruta que vamos a tomar es fundamental para que las personas con movilidad reducida salgan a la calle, participen y utilicen menos el transporte privado», aseguró Oviedo. De hecho, señaló que las barreras obligan a algunas personas a no salir de casa, a modificar sus rutas, les ponen en peligro por el riesgo de caídas. Y les obligan a salir siempre acompañados, como explicaba la directora del CAI, Leli García, algo que no siempre es posible, por falta de personal en el centro, y que además a ellos les incomoda.

Con Vicente Lázaro iba ayer Javier Vidal. Javier necesitó ayuda en algunos pasos de cebra. «Unos centímetros para una persona sin problemas suponen, simplemente, levantar un poco más la pierna». Para Javier, un serio impedimento para continuar con la silla de ruedas, que incluso podría volcar.

Del móvil al Ayuntamiento

Para intentar acabar con todas estas cuestiones, Cocemfe ha diseñado, junto a la Fundación Vodafone España, AccesibilidApp, una aplicación móvil «de participación ciudadana, para comunicar de manera directa cualquier desperfecto en los elementos de accesibilidad existentes en el medio urbano que dificultan o impiden la movilidad de las personas».

El uso es sencillo y la aplicación gratuita. Observas una barrera, entras en la aplicación, que te geolocaliza, seleccionas la tipología (transporte, edificación, urbano), haces una foto y escribes un comentario. Cocemfe recibirá esa información y, a su vez, solicitó ayer al Ayuntamiento la firma de un convenio que aclare la forma en que comunicar todo eso. Aurelio Martín señaló que será la Oficina de Movilidad, puesta en marcha esta semana, la que reciba esa información.

Por su parte, Natalia González recordó que ya hay un convenio de colaboración con Cocemfe y que el acuerdo es «trabajar la accesibilidad en el plan de barrios y en todas las obras que hagamos» y destacó que la nueva aplicación será, sin duda, de gran ayuda.

Paseos por itinerarios no accesibles como el que se realizó ayer en Gijón se repiten estos días en todo el país, a instancias de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.