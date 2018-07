«Mozart es ideal para un día de sol» Mitko toca su clarinete en la playa. / HUGO ÁLVAREZ Las calles son el auditorio para este artista húngaro que viaja cada verano desde hace diez años a Gijón con su clarinete P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Jueves, 19 julio 2018, 01:01

Son las primeras horas de la mañana y en el Muro los únicos sonidos que se escuchan son el claxon de un coche, el acelerón de una moto y un timbre que avisa a un par de peatones despistados de que también en los carriles-bici existen pasos de cebra. Al otro lado del paseo se oyen risas de niños, la sintonía machacona de un móvil y el ruido de unas chanclas sacudiéndose contra la barandilla de la escalera 9. En medio de esa algarabía, el clarinete de Mitko Aleksiev intenta salvar las notas de un divertimento de Mozart. «Empiezo a tocar siempre con una pieza suya», explica este músico búlgaro que cada verano, desde hace más de diez, muestra sus dotes de solista ante el auditorio de las calles gijonesas.

Mitko y su mujer Anka dejaron su país en 2003 para venir a probar fortuna en España. Ella, también instrumentista -en su caso la percusión-, lo acompañaba en sus conciertos callejeros hasta que otro artista de las esquinas les aconsejó trabajar por separado para conseguir el doble de ingresos. Acababan de llegar a Madrid y pensaron que no perdían nada por seguir la sugerencia. Se equivocaron, o mejor dicho, se equivocaba el consejero: probaron tres o cuatro días y en lugar de aumentar las monedas, caían menos. Volvieron a tocar juntos. Después ella encontró una ocupación que nada tenía que ver con la música, mientras su marido cogía el clarinete y se iba al Norte a hacer su primera campaña de verano. Eligió nuestra ciudad por azar y, desde entonces, no ha dejado de regresar. Ahora con Anka en calidad «de mánager», como apunta ella esbozando una sonrisa maliciosa: «Me ocupo de que no se gaste todo el dinero. ¡Ya sabe como son los hombres!». Y se ríen los dos.

«En Bulgaria siempre trabajamos de músicos. Hubo un tiempo en que allí se podía vivir tocando en una orquesta. Después llegaron los cambios y aquello se acabó», relata el instrumentista. Vino a España pensando en que aquí tal vez valorasen mejor su profesión. Al poco de residir en Madrid vio a una banda tocar en las fiestas de un pueblo y se presentó al director. Le hicieron una prueba allí mismo y fue admitido con idéntica celeridad. Al día siguiente le convocaron a un ensayo y tras recibir el visto bueno final, cubrió una ficha con sus datos. Mitko estaba sorprendido de lo fácil que le había resultado encontrar trabajo. Asistió cada día a los ensayos y cada fin de semana a los conciertos o pasacalles que la banda daba por las fiestas de la provincia. Todo parecía ir sobre ruedas. Hasta que un día, en su tímido español, el músico quiso saber cuánto le iban a pagar y, sobre todo, cuándo finalizaría aquel periodo de prueba que se alargaba ya un par de meses. El que llevaba la batuta se lo aclaró al instante: «Aquí no cobra nadie, somos aficionados. Tocamos porque nos gusta». Mitko Aleksiev Hristov toca también porque le gusta y porque, a sus 61 años, reconoce que es difícil ganarse la vida de otra forma. Mozart y Bach son sus compositores favoritos. «Mozart, ideal para una mañana de sol, Bach para la tarde», propone, mostrando los cedés que ha grabado con piezas de ambos y otros en los que Beethoven comparte 'setlist' con Sinatra y Los Panchos. «En Gijón aprecian la buena música -dice-, pero hay que tocar de todo». Luego nos habla de sus seis nietas y del regalo que esperan de sus abuelos cada verano.