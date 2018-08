«Hay muchísimas canciones de tonada con dejes machistas» José Martínez es Ún de Grao. :: HUGO ÁLVAREZ Ún de Grao, que esta noche actúa en la plaza Mayor, actualiza letras del género tradicional. «Porque los hombres también lloramos» A. VILLACORTA Miércoles, 22 agosto 2018, 03:13

Ún de Grao es el proyecto en solitario de José Martínez Álvarez (1978), guitarrista y cantante que ha formado parte de varios grupos en los últimos años y que esta noche actuará en la plaza Mayor gijonesa (21.30) para ponerle música a la Fiesta de la Sidra Natural. Aunque, esta vez, lo hará acompañado por «dos musicazos»: encima del escenario, Pepín de Muñalén a la flauta y el saxo, y Tony Cruz al contrabajo, mientras que, abajo, a los efectos, estará su productor y collaciu, Xavier Foks. «Tengo una ilusión terrible. Como un crío el día de Reyes», reconoce este moscón empeñado en actualizar la canción asturiana con los sonidos contemporáneos.

-¿Quién es usted?

-Un rapaz de Grao que marchó de allí cuando fue a estudiar en León la licenciatura en Ciencias Ambientales. Con la crisis y después de haber pasado por varios trabayos -desde técnico de riesgos laborales a la empresa de abonos familiar-, me afinqué en Xixón y empecé a meterme en el folk. A raíz de eso, comencé a plantearme en serio lo de la música.

-Tan en serio que hasta hoy.

-Poco a poco, fui dándome cuenta de que lo que me gustaba era esto. De repente, estaba tocando con dos o tres grupos y pensé: «Coño, a lo mejor hasta se puede vivir de la música». Y sí se puede. Toi faciéndolo. No muerro ni nada. No ye que me sobren les perres, pero no me falta de na. De hecho, soy mucho más feliz que cuando trabayaba de técnicu de riesgos laborales.

-¿Antecedentes?

-Mi padre, que en paz descanse, tocaba la guitarra y cantaba. Toda la vida cantó en el coro de Grao. Y, cuando acabé la carrera y volví, poco menos que me llevó de les oreyes y estuve un par de años en él, que fue donde aprendí les coses más básiques de técnica de canto.

-Lo que no todo el mundo sabe es que combina la participación en concursos, en los que canta tonada al más puro estilo tradicional, con esa renovación del género que es el sello de Ún de Grao.

-Sí. Canto la tonada un poco a mi manera, pero las melodías y las letras las suelo respetar prácticamente todas. Lo que pasa es que la acompaño de una guitarra y la meto dentro de un esquema rítmico. Quizá sea mi mayor transgresión, porque la tonada no tiene ritmo.

-Tanto transgredir, ¿se ha llevado muchos palos de los puristas?

-Todo lo contrario. Encontré siempre mucha aceptación y una actitud muy abierta por parte de los clásicos y también de la gente joven. No hay mayor piropo que alguien me diga: «No soporto la tonada, pero lo tuyo gustome». Y me pasa mucho.

-También suele contar a su público lo que va a interpretar.

-Sí. Gústame explicar bastante lo que voy a hacer antes de cada canción, dónde metí mano y dónde no, porque hay canciones a las que les cambio algunes cosines. Por ejemplo, reviso el tema de género, porque en la música tradicional hay unos esquemas bastante antiguos y bastante cuestionables a día de hoy.

-¿Quiere decirse que la tonada es machista?

-No toda ella, pero hay muchísimas canciones que tienen unos dejes machistas importantes. Por ejemplo: hay una canción que está encasillada: solo la pueden cantar las mujeres. La única razón es que habla de llorar los amores y yo creo que un hombre puede, e incluso debe, llorar. Es algo muy sano y muy necesario. Los hombres también lloramos y hay que decirlo.

-Otro ejemplo.

-Hay otra que dice: «Caleya arriba cantando/ de mi suerte voy contento/ porque sé que está esperando / la que va a ser mi tormento». Eso del tormento no me cuadra y digo: «La dueña de mi pensamiento».

-El último.

-Una que habla todo el rato de la mí morena desde un punto de vista muy celoso, muy posesivo. Todo el rato se cuestiona qué pasará si se va con otro y yo lo que hago es responder a esa pregunta: pues si se va con otro, no pasa nada. Si estás enamorado de alguien y te quiere dejar, te deja y te aguantas.

-¿Qué será lo próximo?

-Creo que voy a estar una buena temporada con la tonada porque hay mucho campo por trabayar. Quiero coger la tradición y darle vueltas. Hacer cosas como tirar hacia el rock progresivo, mezclar la tonada con la electrónica y la psicodelia, transgredir pero desde un punto de vista respetuoso. De hecho, el próximo disco se llamará 'Pelo segao' y es una manera de conjugar la comedia y el respeto, porque andar por lo segao significa que no hay que pisar el prau de un paisano.