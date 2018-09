Muere Carmen Álvarez Baza, enfermera de Urgencias de Cabueñes

El Hospital de Cabueñes vivió ayer con consternación la muerte de una de sus trabajadoras más apreciadas, la enfermera de urgencias Carmen Álvarez Baza, que falleció prematuramente. Tanto la dirección del centro como sus propios compañeros se sumaron ayer al luto de su familia, compuesta por tíos y primos tras haber perdido a sus padres, Ramiro Álvarez González y Jesusa Baza Trigueros.

El acto civil de despedida de Carmen Álvarez Baza se celebrará, de cuerpo presente, en el Tantario Gijón-Cabueñes a las dos de esta tarde en el salón de actos civiles y a continuación sus restos mortales serán incinerados en el mismo tanatorio. La familia, que ha querido recordarla con versos de Miguel Hernández («Temprano levantó la muerte el vuelo, / temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. / No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, / no perdono a la tierra ni a la nada»), no recibe y declina las flores.