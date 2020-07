Muere un hombre en su finca de Gijón tras un ataque de avispas asiáticas La víctima, cuyo cuerpo fue hallado por sus padres en el baño de su vivienda, se topó con un nido cuando segaba MARCO MENÉNDEZ Gijón. Viernes, 3 julio 2020, 00:49

Un hombre de unos 40 años falleció en su finca de Lavandera, en el barrio de La Bovia, como consecuencia de las picaduras que le propinaron las avispas asiáticas de un nido con el que se topó cuando segaba en su propiedad. Según explicó José Antonio Piñera, presidente de la Asociación de Vecinos de Lavandera, la víctima, que llevaba un año viviendo en un 'fin de semana' propiedad de su familia, no se relacionaba mucho con sus vecinos, pero eso no quitó para que uno de ellos observara durante un par de días una guadaña tirada en un prau, lo que ya levantó las sospechas de que podía haber pasado algo. Además, según Piñera, la madre de la víctima le había estado llamando por teléfono y no le contestaba. Por ello, sus padres decidieron acudir a la finca y «lo encontraron muerto en el baño». Además, parece ser que el hombre era alérgico a las picaduras. Después también se supo que unos días antes del hallazgo, que tuvo lugar hace un par de semanas, el hombre había sido visto por otro vecino corriendo y dando manotazos al aire, posiblemente tratando de espantar a las avispas asiáticas que le atacaban. El nido fue localizado justo al lado de la guadaña de la víctima y fue destruido. José Antonio Piñera indicó que en Lavandera «hay muchísimas avispas asiáticas y se lo comunicamos al concejal José Ramón Tuero. Ya hemos destruido catorce nidos y tenemos localizados otros cuatro, pero estamos esperando a que los retiren, porque están demasiado altos».

Este caso mortal ha causado preocupación en la plataforma Stop Velutina Asturias. Su coordinador, Félix Méjica, advierte de que «ahora es cuando más se dan estos casos, cuando se limpian las fincas o se recoge la fruta. Es necesario hacer un revisión de las fincas antes de hacer cualquier faena, ya que el 80% de las muertes por picaduras de avispas asiáticas se da en esta época».

Casimiro Sixto, presidente de la Asociación en Defensa de la Abeja del Principado de Asturias (Adepas) e integrante de la plataforma Stop Velutina, reclama «la colaboración de la ciudadanía». «Es imprescindible. La Administración no puede colocar trampas en fincas particulares, solo en las riberas de los ríos y en los caminos. Es necesario que haya un trampeo organizado y coordinado».

La avispa asiática tiene muy pocos enemigos naturales, como el tejón o el halcón abejero. Eso hace que su expansión en Asturias sea muy rápida. Casimiro Sixto remarca que «hay que adoptar precauciones previas a la actividad que se vaya a realizar».