Muere un motorista al sufrir una salida de vía en la A-8 en Gijón

Un motorista ha fallecido en la autovía del Cantábrico, a su paso por el concejo de Gijón, al sufrir una salida de vía y sufrir un fuerte impacto que le causó graves lesiones que no ha podido superar.

El accidente tuvo lugar pasadas las 13 horas, en los carriles en dirección a Cantabria. Se desplazaron varias patrullas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil y sanitarios, que únicamente pudieron confirmar la muerte del motorista.

Con motivo del siniestro hay circulación densa en la vía. La autoridad judicial se ha hecho cargo del levantamiento del cadáver y la investigación corre a cargo de la Benemérita.