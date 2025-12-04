El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Accidente de tráfico en Asturias

Muere un motorista al sufrir una salida de vía en la A-8 en Gijón

El accidente tuvo lugar pasadas las 13 horas, en los carriles en dirección a Cantabria

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:56

Un motorista ha fallecido en la autovía del Cantábrico, a su paso por el concejo de Gijón, al sufrir una salida de vía y sufrir un fuerte impacto que le causó graves lesiones que no ha podido superar.

El accidente tuvo lugar pasadas las 13 horas, en los carriles en dirección a Cantabria. Se desplazaron varias patrullas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil y sanitarios, que únicamente pudieron confirmar la muerte del motorista.

Con motivo del siniestro hay circulación densa en la vía. La autoridad judicial se ha hecho cargo del levantamiento del cadáver y la investigación corre a cargo de la Benemérita.

